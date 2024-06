Hochspannung und Pole Position für Rumänien: Die Gruppe E vor dem finalen Spieltag

Mit dem Spiel Belgien gegen Rumänien wurde am Samstagabend der 2. Spieltag der EM 2024 in Deutschland abgeschlossen. Und der Sieg der Belgier sorgt für Hochspannung in der Gruppe E. In der Pole Position: Rumänien.

Ein Blitztor von Youri Tielemans, etliche Chancen der Roten Teufel, ein nicht gegebener Treffer von Romelu Lukaku (bereits sein drittes nicht gegebenes Tor) und Kapitän Kevin De Bruyne, der zehn Minuten vor dem Ende mit dem 2:0 den Sieg gegen Rumänien endgültig eintütete - und so für eine Gruppenkonstellation sorgt, die Hochspannung am letzten Spieltag garantiert.

So gehen alle vier Teams mit drei Zählern auf dem Konto in das Gruppenfinale, das am Mittwoch um 18 Uhr stattfindet. Da treffen die Slowakei und Rumänien in Frankfurt aufeinander, die Ukraine und Belgien treffen sich zur gleichen Zeit in Stuttgart. Und: Für jedes Team ist alles möglich! Die beste Ausgangslage hat dabei Rumänien, das als Gruppenerster in sein Spiel geht, gefolgt von Belgien und der Slowakei, die Ukraine geht aufgrund der schlechtesten Tordifferenz als Tabellenvierter in ihre letzte Partie.

EM 2024 Der Turnierrechner

Wenn beide Spiele unentschieden enden …

Sollten beide Spiele unentschieden ausgehen, dann bleiben Rumänien und Belgien auf den ersten beiden Plätzen und sind sicher im Achtelfinale dabei. Wer Gruppenerster und -zweiter wird, hängt in diesem Fall dann davon ab, wie hoch das Unentschieden jeweils ausfällt. Belgien müsste, um Gruppensieger zu werden, im Fernduell mit den Rumänen ein Tor mehr erzielen, hätte dann bei gleicher Anzahl an Toren durch den direkten Vergleich (2:0) die Nase vorne.

Wenn Rumänien unentschieden spielt …

Rumänien steht bei einem Unentschieden gegen die Slowakei unabhängig vom Ausgang der anderen Partie auf jeden Fall in der Runde der letzten 16. Denn dank der Tordifferenz (+1) liegt Rumänien dann auf jeden Fall vor der Slowakei und würde dann auch noch den Verlierer der Partie Ukraine gegen Belgien hinter sich lassen. Der Sieger aus diesem Duell würde in diesem Fall auch als Gruppensieger in die nächste Runde einziehen.

Belgien wäre Gruppenletzter ...

Sollte Rumänien das Spiel gegen die Slowakei gewinnen, dann wäre Belgien, als Gruppenfavorit in die EM gestartet, mit einer Niederlage gegen die Ukraine raus aus dem Turnier, ebenso bei einem Unentschieden im Parallelspiel wären die Roten Teufel dann auf jeden Fall Letzter der Gruppe E. Denn De Bruyne und Co. haben den Direktvergleich mit der Slowakei verloren (0:1).