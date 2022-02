Hochspannung durch die Ersatz-Batterie

Bayer 04 hat einen Lauf. Doch bewahrt die Werkself nach dem 5:2 in Dortmund auch gegen Kellerkind Stuttgart den Fokus? Die größte Hilfe neben der Eigenmotivation seiner Profis erfährt Trainer Gerardo Seoane dabei aus der zweiten Reihe.

Es ist wie immer vor einem Spiel eines Topteams gegen einen Abstiegskandidaten. Der Trainer des Favoriten hebt die Stärken des Gegners hervor, um einen Spannungsverlust seiner Profis keinen Vorschub zu leisten. Die Gefahr, eine solche Partie unterbewusst auf die leichte Schulter zu nehmen, droht grundsätzlich in so einer Situation. Und ganz im Speziellen, wenn man zuvor beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund so eindrucksvoll 5:2 gewonnen hat wie Bayer 04.

Also schob Gerardo Seoane einen Tag vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart die Stärken des Tabellenvorletzten in den Vordergrund. "Stuttgart hat auch viele Tempospieler, die es zu kontrollieren gilt", warnte der Schweizer, "sehr schnelle Spitzen." Allerdings suchen diese momentan ihre Form. Der VfB hat in den vergangenen sechs Partien, in denen man einzig gegen Schlusslicht Fürth einen Punkt ergatterte, ganze zwei Treffer erzielt.

Folglich verwies Seoane auf das Potenzial der Schwaben: "Es ist eine spielerische Mannschaft, die im Moment vielleicht unter Wert gepunktet hat, die sehr gute Ansätze hat. Eine gute Mannschat, die auch nach ruhenden Bällen vor allem in der Defensive robuste Spieler hat, die immer mal für ein Kopfballtor gut ist."

Stuttgarts Abteilung "Kopfball" fehlt

Und in der Tat hat der VfB in dieser Saison schon sieben Treffer nach Standards erzielt. Allerdings stehen den Schwaben am Samstag mit den Innenverteidigern Marc Oliver Kempf (3 Treffer nach Standards, wechselte im Winter zu Hertha BSC) und Waldemar Anton (1, COVID-19) sowie Mittelstürmer Sasa Kalajdzic (Wadenprellung) drei der vier besten Kopfballspieler nicht zur Verfügung.

Die offensichtliche aktuelle Stärke bzw. Schwäche des VfB wird die Sinne der Bayer-Profis also nicht von alleine zu 100 Prozent schärfen. Dafür baut Seoane auf die richtige Haltung seiner Spieler. Man wolle die Spannung aus dem BVB-Spiel behalten, "indem man auf dem Weg bleibt, den man eingeschlagen hat. Indem man täglich hart dafür arbeitet in dem Bewusstsein, dass man sich weiterentwickeln muss. Wir haben individuell und als Mannschaft noch Potenzial, uns zu verbessern", betont der 43-Jährige.

Konkurrenzkampf verschärft sich

Eine viel größere Hilfe als die aktuelle VfB-Form sollte zudem der sich verschärfende Konkurrenzkampf im Leverkusener Kader darstellen. Stehen doch neben Torhüter Lukas Hradecky (nach COVID-19-Infektion) auch noch Innenverteidiger Edmond Tapsoba (nach Rückkehr vom Afrika-Cup) sowie Linksverteidiger Daley Sinkgraven (nach Faserriss) und Sechser Exequiel Palacios (nach Rückenproblemen) wieder bereit.

Bis auf Ersatztorhüter Andrey Lunev (Syndesmoseriss) und Odilon Kossounou, der sich am Mittwoch eine Muskelverletzung am Oberschenkel zuzog und nur gegen den VfB sicher ausfällt, sowie die im Aufbautraining befindlichen Julian Baumgartlinger und Sardar Azmoun hat Seoane alle Mann an Bord.

Doch mit Ausnahme von Hradecky, der wieder zwischen die Pfosten rücken wird, dürfte der Schweizer seine Startformation nicht verändern, so dass - gerade aufgrund der noch fehlenden englischen Wochen - der interne Konkurrenzkampf für den notwendigen Fokus der Profis sorgen dürfte.

Schließlich dürften am Samstag mit Tapsoba, Aranguiz, Palacios, Paulinho, Adli oder Alario Millionen teure Kicker, die sich als absolute oder potenzielle Startelfspieler sehen, beim Anpfiff auf der Ersatzbank Platz nehmen - und dafür sorgen, dass die Elf, der Seoane sein Vertrauen schenken wird, auch gegen einen derzeit alles andere als elektrisierenden VfB unter Hochspannung agiert.