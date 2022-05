Hochklassiges Fünfsatz-Match: Nadal ringt Auger-Aliassime nieder

Das Traum-Viertelfinale ist perfekt: Rafael Nadal folgte Novak Djokovic in die Runde der letzten Acht und trifft nun zum 59. Mal auf den Serben. Gegen Felix Auger-Aliassime musste sich der Sandplatzkönig aber mächtig strecken.

Das Match zwischen Nadal und Auger-Aliassime war im Vorfeld bereits brisant, denn der Kanadier wird von Rafas Onkel Toni trainiert. Der alte Trainerfuchs hat seinen Neffen in dessen Karriere sehr geprägt, war viele Jahre als Nadals Coach aktiv. Und dennoch: Nadal auf Sand zu entschlüsseln ist natürlich kaum möglich, der Mann aus Manacor hat die French Open bereits 13 Mal gewonnen und hat in seiner langen Karriere nur drei Niederlagen in Roland Garros einstecken müssen.

Doch im ersten Satz sah es schon so aus, als hätte Toni Nadal seinem Schützling die richtigen Worte mit auf den Platz gegeben. Auger-Aliassime führte fix mit 5:1 und machte wenig später den Durchgang mit 6:3 dicht. Nadal war noch nicht im Spiel, der Fokus fehlte. Noch am Vorabend hatte der Spanier das Champions-League-Finale verfolgt und gesehen, wie sein Herzensverein Real Madrid gegen Liverpool die Königsklasse gewann.

Der 35-Jährigen wirkte in Satz eins etwas gehemmt, während auf der anderen Seite der Außenseiter aus Kanada einfach stark spielte. Aber dann fing sich der Favorit - und der Nadal-Express kam so langsam ins Rollen: Nadal spielte sein gewohnt dominantes Topspin-Tennis auf Sand und zog die Partie auf seine Seite. Die folgenden zwei Durchgänge gingen mit 6:3 und 6:2 in Richtung des Grand-Slam-Rekordchampions.

Auger-Aliassime schlägt zurück

Es sah vieles danach aus, als hätte sich die Begegnung nun komplett gedreht. Aber alle, die so dachten, hatten die Rechnung ohne Auger-Aliassime gemacht. Der Kanadier spielte weiter frech und voller Selbstvertrauen. Ein erstes Break des Underdogs konnte Nadal in Satz vier noch kontern, das zweite Break in diesem Durchgang war letztlich die Entscheidung. Mit 6:3 holte sich der Schützling von Toni Nadal den Durchgang und glich auf 2:2 in Sätzen aus.

Ein Break entscheidet: Nadal im Viertelfinale

Satz fünf war natürlich auch an Nervenspiel. Nadal hat solche Spiele schon zu Hauf in seiner Karriere gespielt, Auger-Aliassime fehlt hier mit seinen erst 21 Jahren noch die Erfahrung. Aber das war zunächst nicht zu sehen, der Satz war total ausgeglichen, der Kanadier war absolut auf Augenhöhe.

Aber auf Dauer wurde der Druck des Iberers zu hoch - entscheidend war dann das achte Spiel: Der von den Fans gefeierte und sich selbst wie gewohnt pushende Nadal nahm seinem Gegner den Aufschlag zum 5:3 ab. Einen Stop erlief der Sandplatzkönig, legte den Ball hinten rein und baute sich anschließend jubelnd am Netz auf. Es war der letztlich entscheidende Punkt des Spiels, denn danach brachte der 35-Jährige seinen Aufschlag durch und holte sich den Satz mit 6:3 - und damit das Match.

Somit kommt es nun zum Traum-Viertelfinale zwischen den beiden Top-Athleten Nadal und Djokovic. Der Spanier lieferte zwar mal wieder einen großen Kampf ab, gegen den bis hierhin und speziell am Sonntag sehr stark aufspielenden Serben wird er sich aber steigern müssen. Letztes Jahr hatte "Nole" den Mann aus Manacor im Halbfinale in einem epischen Match ausgeschaltet. Es wird das 59. Duell dieser beiden auf der Tour - Djokovic liegt mit 30:28 knapp vorne.