Hochkarätigte Tests: Sommerfahrplan der TuS Metzingen steht

DHB-Pokalsieger TuS Metzingen hat ein hartes Vorbereitungsprogramm bekanntgegeben. Zahlreiche Tests gegen deutsche Bundesligisten stehen auf dem Plan, ehe der Handball Super Cup die Saison einläutet.

Am 3. Juli luden Neu-Coach Dr. Peter Woth und Co-Trainer Tobias Renz bei leichtem Nieselregen zum Trainingsauftakt der TuS Metzingen. Neben den Spielerinnen aus dem Kader der Vorsaison standen auch erstmals die Neuzugänge Nele Franz (HSG Blomberg-Lippe), Elinore Johansson (Debreceni VSC), Selina Kalmbach (Frisch Auf Göppingen) und Katharina Goldammer (TV Nellingen) auf der Platte.

Der fünfte Neuzugang, Lois van Vliet (VOC Amsterdam), stößt erst eine Woche danach zur Mannschaft: genauso wie Marie Weiß, Sabrina Tröster und Ida Petzold, welche allesamt bei der U20-Weltmeiterschaft im Einsatz waren. Julia Behnke absolviert gerade die Vorbereitung auf Olympia mit der Nationalmannschaft.

Hochkarätiges Programm

"Vor den TUSSIES liegt in den kommenden Wochen ein straffes und durchgetaktetes Programm", heißt es in der Pressemeldung der Metzingerinnen. Der Fokus liegt dabei auch auf einigen hochkarätigen Heimspielen in der Öschhalle. Am 14. Juli macht das Duell mit Bundesliga-Aufsteiger Frisch Auf Göppingen den Anfang, ehe sich die Mannschaft mehrere Wochen lang ins Training stürzt.

Erst am 8. August geht es mit dem nächsten Heimspiel weiter: gegen die HSG Bensheim-Auerbach. Es folgen der Domstadt-Cup am 10. und 11. August, ehe es vom 16. bis zum 18. desselben Monats zum Vorbereitungsturnier der HSG Blomberg-Lippe geht.

Am 23. August feiern die Metzingerinnen dann die Saisoneröffnung mit einem Heimspiel gegen den ungarischen Club Alba Fehérvár, ehe am 31. August das erste Pflichtspiel ansteht. Beim Handball Super Cup in Düsseldorf treffen die TuSsies auf HB Ludwigsburg.

Sommerfahrplan

14.07.2024: Testspiel gegen Frisch Auf Göppingen

8.8.2024: Testspiel gegen Bensheim-Auerbach

10. bis 11.8.2024: Domstadt-Cup in Fritzlar

16. bis 18.8.2024: Turnier bei der HSG Blomberg-Lippe

23.08.2024: Saisoneröffnung mit Spiel gegen Alba Fehérvár

31.08.2024: Handball Super Cup gegen HB Ludwigsburg