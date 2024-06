Hochkarätiger Neuzugang: RWE-Kapitän Sapina wechselt nach Dresden

Rot-Weiss Essen verliert seinen Kapitän: Vinko Sapina verlässt überraschend den Drittligisten und wechselt zu einem direkten Konkurrenten. Der 28-Jährige schließt sich der SG Dynamo Dresden an.

Will mit Dynamo Dresden in die 2. Bundesliga: Neuzugang Vinko Sapina. SG Dynamo Dresden

"Vinko ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, uns zu verlassen und zu einem anderen Verein wechseln zu wollen. Wir lassen ihn als unseren Kapitän natürlich höchst ungerne ziehen, sind aber nach Abwägung aller Argumente und insbesondere der wirtschaftlichen Bewertung zu dem Entschluss gekommen, seinem Wunsch nachzukommen", wird Marcus Steegmann, Direktor Fußball bei RWE, in der Pressemitteilung zum schmerzhaften Abgang des Kapitäns zitiert.

Der Kroate war erst vor der Saison 2023/24 aus Verl nach Essen gewechselt und wurde noch im Herbst - nachdem der eigentliche Kapitän Felix Bastians freigestellt worden war - zum Kapitän befördert.

Sapina will "Teil zu den ambitionierten Zielen des Vereins beitragen"

In der abgelaufenen Spielzeit war der 28-jährige Sechser absolute Stammkraft bei der Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski und kam in der 3. Liga auf insgesamt 29 Einsätze (kicker-Note 3,07), in denen der defensive Mittelfeldspieler drei Tore erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete.

Nun wechselt Sapina also innerhalb der Liga und damit zur direkten Konkurrenz aus Dresden - nur drei Punkte trennten die beiden Teams in der vergangenen Saison. "Man träumt als junger Spieler davon, später für Traditionsvereine und vor vielen Zuschauern auflaufen zu können. Umso mehr fiebere ich auf die Spiele zu und hoffe, meinen Teil zu den ambitionierten Zielen des Vereins beitragen zu können", so Sapina in der Pressemitteilung der SGD.