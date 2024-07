"Hochkarätiger Mittelfeldspieler": Hartel zieht es nach St. Louis

Marcel Hartel zieht es erstmals ins Ausland. Der 28-Jährige, der seinen Vertrag beim FC St. Pauli auslaufen ließ, unterschrieb einen Vierjahresvertrag beim St. Louis City SC.

Was sich bereits seit einigen Wochen angedeutet hatte, ist nun offiziell: Marcel Hartel schließt sich dem St. Louis City SC an. Der 28-Jährige unterschrieb beim MLS-Klub einen Vertrag bis 2028, der eine Vereinsoption enthält, durch die sich der Kontrakt um ein halbes Jahr verlängert.

Obwohl Hartel beim FC St. Pauli seinen Vertrag auslaufen ließ, muss St. Louis Geld an einen anderen Verein überweisen. Für 350.000 Dollar erwarb St. Louis die Discovery-Rechte für Hartel von Ligakonkurrent Columbus Crew. Letztere hatten sich die sogenannten Discovery Rights und damit das Vorrecht auf eine mögliche Hartel-Verpflichtung gesichert. "Wir sind froh, dass wir diesen Deal abgeschlossen haben und einen hochkarätigen Mittelfeldspieler wie Marcel nach St. Louis holen konnten", wird Sportdirektor Lutz Pfannenstiel in der Pressemitteilung zitiert.

Seine Fähigkeiten als Spielgestalter und Abschlussspieler werden uns in zweifacher Hinsicht helfen. Lutz Pfannenstiel

Hartel verlässt auf dem Höhepunkt seiner Karriere erstmals Deutschland. Er führte die Kiez-Kicker in der vergangenen Saison mit insgesamt 30 Torbeteiligungen (17 Tore, 13 Vorlagen) zurück in die Bundesliga - derart viele Scorerpunkte hatte er in den Vorjahren nicht ansatzweise gesammelt. "Seine Fähigkeiten als Spielgestalter und Abschlussspieler werden uns in zweifacher Hinsicht helfen, unseren Angriff zu verstärken", so Pfannenstiel.

Ab dem 18. Juli ist Hartel spielberechtigt

City SC meldet Hartel als einen der drei "Designated Player" bei der MLS. Dies unterstreicht aus Sicht des Vereinspräsidenten Diego Gigliani das Vertrauen in den Neuzugang. "Wir sind davon überzeugt, dass er einen wichtigen positiven Einfluss auf unser Team haben wird", erklärt Gigliani.

Bis die Fans den Mittelfeldspieler auf dem Platz zu Gesicht bekommen, benötigen sie noch ein wenig Geduld. Erst ab dem 18. Juli, dem Beginn des MLS-Sommertransferfensters, ist er spielberechtigt. An jenem Tag ist St. Louis, für das auch die ehemaligen Bundesligaspieler Roman Bürki, Eduard Löwen und neuerdings auch Cedric Teuchert aktiv sind, bei den Seattle Sounders zu Gast.

Wahrscheinlich wird Hartel in der laufenden Spielzeit maximal zehn Ligaspiele absolvieren, da St. Louis aller Voraussicht nach die Play-offs verpasst. Aktuell belegt Hartels neuer Verein Platz zwölf in der Western Confernece mit neun Zähler Rückstand auf Rang neun, der die Qualifikation für das Play-In bedeutet.