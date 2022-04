Hochkarätiger Auftakt in Meiringen - überraschend auch mit Megos

Am Freitag beginnt in Meiringen/Schweiz der Weltcup der Sportkletterer. Der DAV entsendet zehn Athleten ins Berner Oberland. Überraschend mit dabei: Alex Megos.

Nach den Olympischen Spielen in Tokio und dem überraschenden Abschied von Bundestrainer Urs Stöcker hatte Megos seine Zukunft als Sportkletterer offen gelassen. Olympia verdauen, viel Felsklettern - Tapetenwechsel, das war die Priorität des 28-Jährigen. Megos hatte in Tokio denkbar knapp das Finale der besten Acht verpasst, doch nun ist scheinbar ausreichend Motivation zurück beim Erlanger.

"Ich mache den Boulder-Auftakt in Meiringen mit und dann noch die paar Lead-Wettkämpfe in Europa, aber den vollen Fokus lege ich dieses Jahr nicht mehr aufs Wettkampfklettern", so Megos. Um die Welt fliegen, um in Asien oder Nordamerika an Wettkämpfen teilzunehmen, das hatte Megos für sich schon nach der Olympia-Erfahrung - auch aus Gründen der Nachhaltigkeit - ausgeschlossen.

Ein Hauch von Abschiedstournee

Gut möglich, dass die fünf europäischen Lead-Wettkämpfe (Innsbruck, Villars, Chamonix, Briancon und Koper) für Megos eine Abschiedstournee von einer Wettkampfkarriere ist, die er 2006 als 12-Jähriger begann, aber wegen seiner Liebe zum Felsklettern ab 2012 immer wieder unterbrach. Ob er 2023 - im Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris - nochmal verstärkt an der Wettkampfwand einsteigt, lässt er offen, besonders euphorisch klingt er aktuell nicht. "Ob ich dann überhaupt noch Wettkämpfe mache, muss ich sehen", sagt Megos.

DAV schickt zehn Athleten ins Berner Oberland

Auf der Meldeliste für den ersten Weltcup der neuen Saison taucht sein Name zusammen mit neun anderen deutschen Sportkletterern auf: Bei den Herren gehen neben Megos Christoph Schweiger, Lasse von Freier, Kim Marschner und Max Kleesattel an den Start. Fünf Frauen hat der DAV nominiert: Hannah Meul, Lucia Dörffel, Sandra Hopfensitz, Roxana Wienand und Leonie Lochner.

Fünf olympische Medaillengewinner am Start

Die Medaillen-Gewinnerinnen von Tokio: Miho Nonaka (li.), Janja Garnbret (Mi.) und Akiyo Noguchi. Getty Images

Die Meiringer Meldeliste umfasst bei den Herren zudem das komplette olympische Podium mit dem spanischen Olympiasieger Alberto Gines Lopez, Silber-Gewinner Nathaniel Coleman (USA) sowie Bronze-Gewinner Jakob Schubert aus Österreich. Bei den Frauen ist Ausnahmekönnerin und Olympiasiegerin Janja Garnbret sowie die Tokio-Zweite Miho Nonaka mit dabei - Bronze-Gewinnerin Akiyo Noguchi (32) hatte sich als Athletin nach den Spielen aus der Wettkampf-Szene verabschiedet.

Mit neuem DAV-Trainerteam Richtung Paris

Im Trainerstab des DAV hatte sich zuletzt auch einiges getan. Nach dem Abschied von Urs Stöcker, der zum Schweizer Verband wechselte, sind nun Ingo Filzwieser und Peter Schnabel in der Hauptverantwortung. Filzwieser ist für das neue Combined-Format aus Bouldern und Lead zuständig, der ehemalige Leichtathlet Schnabel kümmert sich um die Speed-Spezialisten.