Hochkarätige Testspiele: Der Sommerfahrplan des HC Erlangen

Sechs Wochen nach dem letzten Saisonspiel startet der HC Erlangen mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Dabei stehen neben zwei Trainingslagern zahlreiche Testspiele gegen teils namhafte Teams an.

Sebastian Firnhaber und der HC Erlangen starten am 15. Juli in die Saisonvorbereitung. IMAGO/Eibner

Am 15. Juli startet der HCE mit der Saisonvorbereitung. In der ersten Trainingswoche stehen dabei vor allem Foto- und Videoshootings sowie umfangreiche medizinische Untersuchungen und Fitnesstests an. Am 22. Juli fährt die Mannschaft dann ins erste von zwei Trainingslagern. Am Anreisetag steht dann auch ein Testspiel gegen den Oberligisten SV 04 Oberlosa an.

Nach dem Trainingslager kehren die Spieler in die heimische Trainingshalle nach Erlangen zurück und trifft im ersten Testspiel in Halle (Saale) direkt auf den amtierenden Triple-Sieger SC Magdeburg. Eine Woche später ist in Roßtal das Schweizer Top-Team Kadetten Schaffhausen zu Gast.

Am 16. August steht dann ein Testspiel beim Zweitligisten HSC Coburg an, bevor es drei Tage später in ein zweites Trainingslager geht. Dort stehen auch zwei Testspiele gegen Ligakonkurrent SC DHfK Leipzig und gegen den polnischen Meister und Pokalsieger Wisla Plock an.

Der Vorbereitungsplan des HC Erlangen

15. Juli: Trainingsauftakt und Media Day

22. bis 27. Juli: Trainingslager

22. Juli: Testspiel vs. SV 04 Oberlosa in Plauen

03. August: Testspiel vs. SC Magdeburg in Halle (Saale)

10. August: Testspiel vs. Kadetten Schaffhausen in Roßtal

14. August: öffentliches Training

16. August: Testspiel vs. HSC 2000 Coburg

19. bis 23. August: Trainingslager

22. August: Testspiel vs. SC DHfK Leipzig in Ziegelheim

23. August: Testspiel vs. Wisla Plock

24. August: Saisoneröffnung auf dem Schlossplatz in Erlangen