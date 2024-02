"Hochgradige Verstauchung": Noch keine Entscheidung über Bellingham-Einsatz in Leipzig

Jude Bellingham glänzte bei der Machtdemonstration Real Madrids im Topspiel gegen den FC Girona - muss aber verletzt raus. Trainer Carlo Ancelotti hofft auf einen Einsatz des Engländers in Leipzig.

"Er hat einen verstauchten Knöchel", berichtete Ancelotti nach dem deutlichen 4:0-Sieg gegen Girona. "Wir hoffen, dass er für Dienstag fit ist." Eine endgültige Entscheidung über einen Einsatz Bellinghams wird allerdings kurzfristig fallen. Denn auch die Untersuchung am Sonntag brachte keine letzte Klarheit über Bellinghams Einsatzchancen. Dieser hat sich nach Real-Angaben "eine hochgradige Verstauchung des linken Knöchels" zugezogen. Die weitere Entwicklung muss aber noch abgewartet werden.

Bellingham war am Samstagabend nach einem harten Einsteigen von Gironas Pablo Torre umgeknickt, blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen und musste am Spielfeldrand behandelt werden. Zwar versuchte es der ehemalige Dortmunder noch einmal, doch in der 57. Minute humpelte er vom Platz und wurde gegen Brahim Diaz ausgetauscht.

Ein Ausfall des 20-Jährigen im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend bei RB Leipzig (21 Uhr, LIVE! bei kicker) würde Real schwer treffen. Seitdem Bellingham im vergangenen Sommer zu den Königlichen wechselte, präsentierte er sich in Topform. Alleine in der spanischen Liga gelangen ihm in 21 Partien 16 Tore, womit er Top-Torjäger der Madrilenen ist. In der Königsklasse schlug er in fünf Partien viermal zu.

Ancelotti: "Die Art seines Spiels erinnert mich an Zidane"

"Die Art seines Spiels erinnert mich an Zidane, wegen seiner außergewöhnlichen Qualitäten am Ball", lobte Ancelotti Bellingham mit Blick auf den früheren Real-Profi und -Trainer Zinedine Zidane. "Zidane war vielleicht technisch besser, aber Bellingham kombiniert das mit seiner Art, wie er in den Strafraum geht. Es gibt nur wenige Spieler in der Welt, die so eine Bewegung wie vor dem ersten Tor machen können."

Sorgen bereitet aber nicht nur Bellingham. Denn beim Bundesliga-Fünften muss Ancelotti auch in der Abwehr improvisieren, wo gleich vier Innenverteidiger ausfallen werden. Gegen Girona bildeten der etatmäßige Rechtsverteidiger Daniel Carvajal und der defensive Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni das Duo in der Abwehrzentrale.

Passen muss unter anderem Antonio Rüdiger. Der deutsche Nationalverteidiger muss wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel länger pausieren.