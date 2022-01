"Hochgradig beschissen": Davies fehlt Bayern mit leichter Herzmuskelentzündung länger

Das Lazarett der Bayern lichtet sich zum Ende des Monats. Schlechte Nachrichten verkündete Julian Nagelsmann bei Alphonso Davies (21).

Mit mehr "Leuten im Kader" kann der FC Bayern am Samstag in Köln (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) wieder rechnen. Nach der Corona-Quarantäne kehren Dayot Upamecano, Tanguy Nianzou, Omar Richards und Leroy Sané in den Kader zurück, Manuel Neuer ins Tor.

Alle fünf Spieler haben laut Nagelsmann "trainiert und sind auf dem Weg der Besserung, aber noch nicht so bereit - aus verschiedenen Gesichtspunkten -, um von Beginn an zu spielen". Ausgenommen Neuer, "weil die Belastungsstruktur da eine andere ist als bei den Feldspielern. Wir hoffen zumindest, dass er nicht ständig einen aufs Tor kriegt und 50 Paraden machen muss."

Davies fehlt länger: "Muss komplett ausheilen"

Alphonso Davies wird nicht zurückkehren, nicht für das Köln-Spiel und auch danach erstmal nicht. "Bei Phonzie", erklärte Nagelsmann, "ist es so, dass wir gestern in der Nachuntersuchung, die wir bei jedem Spieler machen, der Corona-infiziert war, Anzeichen einer leichten Myokarditis, sprich Herzmuskelentzündung, festgestellt haben."

Der Kanadier, der in dieser Saison in 16 Bundesliga-Spielen vier Vorlagen beisteuerte, "wird in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen, weil das selbsterklärend komplett ausheilen muss. Die Myokarditis ist vom Ultraschall nicht so dramatisch, es sind Anzeichen. Trotzdem muss es ausheilen, das dauert. Wir können eine längere Zeit nicht mit ihm rechnen."

Ob die Herzmuskelentzündung aus Davies' Corona-Infektion resultiert, konnte Nagelsmann nicht sagen. "Fakt ist, er hat sie. Und das ist bescheiden bis beschissen, bis hochgradig beschissen."

Auch Kingsley Coman ist aufgrund seiner Verletzung vor der Corona-Infektion noch kein Thema für die Partie am Samstag. Corentin Tolisso kehrt zurück.