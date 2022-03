Hochattraktive DHB-Gegner auf dem Weg zur Heim-EM

Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland wirft ihre Schatten voraus. Der Spielplan für den EHF EURO Cup steht fest - mit hochattraktiven Gegnern fürs DHB-Team.

An diesem Donnerstag (18 Uhr) werden die Qualifikationsgruppen für die EM 2024 ausgelost. Schon jetzt aber steht der Spielplan für den EHF EURO Cup: Parallel zu den sechs Spieltagen der acht Qualifikationsgruppen trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Europameister Schweden, den EM-Zweiten Spanien und Dänemark als EM-Dritten. Diese vier Mannschaften sind direkt für das erste Männer-EM-Turnier auf deutschem Boden qualifiziert, das vom 10. bis zum 28. Januar 2024 in sechs Städten ausgetragen wird.

EHF und DHB haben nun den Spielplan für die hochklassigen Vorbereitungsspiele festgezurrt, bei denen jede Nation je drei Heim- und Auswärtsspiele hat. Das DHB-Team gastiert mit ihren Heimpartien ausschließlich in Spielorten der Heim-EM: Den Auftakt macht am 13. Oktober das Duell mit Rekord-Europameister Schweden in Mannheim, am 12. März 2023 geht es in Hamburg gegen den aktuellen Weltmeister Dänemark und zum Abschluss freut sich am 29. oder 30. April 2023 die Hauptstadt Berlin auf das Duell mit dem EM-Zweiten Spanien.

Mit dem finalen Spieltag der Qualifikationsgruppen am 30. April stehen dann auch alle 24 EM-Teilnehmer fest, aus den acht Gruppen buchen jeweils die Sieger und Zweiten sowie die vier besten Gruppendritten ihr Ticket nach Deutschland.

Das Eröffnungsspiel der EURO 2024 findet am 10. Januar in der Düsseldorfer Merkur Spiel Arena mit deutscher Beteiligung statt, ehe die DHB-Auswahl für die weiteren Partien nach Berlin umzieht. Die weiteren fünf Vorrundengruppen starten am 11. und 12. Januar in Berlin, Mannheim und München. Der Vorverkauf für die EM 2024 beginnt noch im ersten Halbjahr 2022.

Der Spielplan für den EHF EURO Cup:

Runde 1:

13. Oktober, Mannheim: Deutschland-Schweden

12./13. Oktober: Dänemark-Spanien

Runde 2:

15./16. Oktober: Spanien-Deutschland

15./16. Oktober: Schweden-Dänemark

Runde 3:

8./9. März: Schweden-Spanien

8./9. März: Dänemark-Deutschland

Runde 4:

11./12. März: Spanien-Schweden

12. März, Hamburg: Deutschland-Dänemark

Runde 5:

26./27. April: Schweden-Deutschland

26./27. April: Spanien-Dänemark

Runde 6:

29./30. April: Dänemark-Schweden

29./30. April, Berlin: Deutschland-Spanien