Hobsch im Visier von 1860

Beim TSV 1860 München ist man mit Rang 15 in der Abschlusstabelle, dem schlechtesten Ergebnis in Liga drei bislang, nicht zufrieden. Entsprechend soll sich auch am Kader etwas verändern. Da unter anderem Fynn Lakenmacher (zum SV Darmstadt 98) und Mansour Ouro-Tagba (Ziel unbekannt) den Verein verlassen werden, herrscht im Sturm Handlungsbedarf. Zu den ganz heißen Kandidaten gehört nach kicker-Informationen Haching-Torjäger Patrick Hobsch.