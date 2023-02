Hober über Dortmund-Abschied: "Ist mir dennoch nicht leichtgefallen"

Rödinghausens Neuverpflichtung Marco Hober (27) spricht im Interview über seinen Abschied von Borussia Dortmund II, Rückschläge und Erfolge.

Nach sechs Jahren bei der U 23 von Borussia Dortmund schlug Marco Hober unlängst ein neues Kapitel auf. Seit wenigen Wochen steht der Mittelfeldspieler bei Regionalligist SV Rödinghausen unter Vertrag. Im Interview spricht der 27-Jährige über seine neue Aufgabe und seine Zeit beim BVB.

Bei Ihrer Verpflichtung hieß es, dass der Wechsel zunächst für den Sommer geplant war. Wie kam Bewegung in die Sache, Herr Hober?

In der Hinserie habe ich noch einige Kurzeinsätze für die U 23 des BVB in der 3. Liga absolviert. Als ich dann aber rund um die Winterpause bei einigen Partien gar nicht im Kader stand, hatte ich Bedenken, wie sich meine Spielzeit entwickelt. Alle Beteiligten haben konstruktiv an einer Lösung gearbeitet. Ich bin froh, dass der Wechsel schon über die Bühne gehen konnte. Der Abschied ist mir dennoch nicht leichtgefallen.

Beim BVB waren Sie zuletzt nicht nur ein erfahrener, sondern auch der dienstälteste Spieler. Wie haben Sie Ihre Zeit dort erlebt?

Kurz nachdem Daniel Farke die Mannschaft als Trainer übernommen hatte, kam ich im Januar 2016 als junger Spieler nach Dortmund. Meine Situation bei Arminia Bielefeld war nach dem Zweitliga-Aufstieg schwierig, ich wurde daher zunächst verliehen. Die U 23 des BVB gehörte schon immer zu den Topteams der Regionalliga West. Ich war froh, mich auf so einem Niveau zeigen zu können. Nach meiner Leihe bin ich dann zu den Sportfreunden Lotte gegangen. Im Sommer 2018 hat mich der BVB nach einer nicht einfachen Saison zurückgeholt. Der Sportliche Leiter Ingo Preuß hat immer an mich geglaubt. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin gerne vorangegangen, um die Talente bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Zuletzt konnte ich das bei Pflichtspielen leider nur noch selten auf dem Platz. Das hat mir nicht gereicht.

Gab es auch die Möglichkeit, Profi-Luft zu schnuppern?

Ich durfte unter Thomas Tuchel im Sommer 2016 mit den Profis ins Trainingslager und auf Asien-Reise gehen. Das war eine super Erfahrung. Egal, ob Hotel, Reisebedingungen oder die fußballerische Qualität - das war eine ganz andere Welt. Als junger Spieler mit Weltstars auf dem Platz zu stehen und gegen Manchester City oder Manchester United zu spielen, war ein einschneidendes Erlebnis.

Mit 128 Pflichtspielen belegen Sie bei den Dortmunder U-23-Rekordspielern den 9. Rang. Welche Momente sind besonders in Erinnerung geblieben?

Sportlich ragt der Aufstieg in die 3. Liga heraus. Es hat großen Spaß gemacht, ein Teil dieser Entwicklung gewesen zu sein. Wir haben über Jahre auf dieses Ziel hingearbeitet. Ich habe den Fußball bei der U 23 aber nicht nur als Geschäft erlebt. Ich habe eine Menge Leute kennengelernt, zu vielen bleibt eine Freundschaft bestehen. Über die Jahre sind zum Beispiel die Betreuer oder Physiotherapeuten mehr als nur Arbeitskollegen geworden. Das hat den Abschied auch so schwer gemacht.

In Ihrer Laufbahn waren Sie ausschließlich in Westfalen aktiv. Sind Sie ein heimatverbundener Mensch?

Meine Eltern wohnen noch in Bielefeld. Meine Freundin kommt auch von dort. Ich bin sehr dankbar dafür, in der Nähe von Familie und Freunden professionell Fußball spielen zu können. Das ist nicht selbstverständlich. Zu einem früheren Zeitpunkt meiner Karriere wäre ein Wechsel in eine andere Region infrage gekommen. Als Daniel Farke Trainer bei Norwich City geworden ist, stand im Raum, dass ich mit nach England gehe. Leider ist damals ein Wechsel aber nicht konkret geworden.

Was haben Sie sich mit Rödinghausen vorgenommen?

Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen zu verstehen gegeben, dass sie langfristig mit mir planen. Hier will ich den nächsten Entwicklungsprozess begleiten. Als technisch versierter Spieler übernehme ich gerne Verantwortung, will unser Spiel mit meiner Übersicht und meinem Passspiel vorantreiben.

In Ihrem ersten Heimspiel mit dem SVR ist Kaan-Marienborn zu Gast. Was erwarten Sie?

Kaan-Marienborn spielt als Aufsteiger eine starke Saison. Unsere Ausgangslage ist mit acht Spielen ohne Sieg eher negativ behaftet. Wir dürfen aber nicht vergessen, zu welchen Leistungen wir in der Lage sind. Wenn wir unsere Leistung konzentriert auf den Platz bekommen, dann werden wir die Wende schaffen.