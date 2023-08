Davids Abstauber rettet Lille in der Verlängerung bei HNK Rijeka

Der OSC Lille hat es in den Conference-League-Play-offs noch einmal spannend gemacht. Gegen den HNK Rijeka ging es in die Verlängerung, ehe Jonathan David die Doggen erlöste.

Mit Platz vier in der ersten kroatischen Liga qualifizierte sich der HNK Rijeka für die zweite Qualifikationsrunde zur Europa Conference League. Nach Siegen über KF Dukagjini aus dem Kosovo (1:0, 6:1) und B35 Torshavn von den Färöern (3:1, 2:0), gingen die Kroaten als klarer Außenseiter in die Play-offs.

Denn mit dem OSC Lille stand der Vorjahresfünfte der Ligue 1 zwischen Rijeka und der Conference-League-Gruppenphase. Doch von der qualitativen Überlegenheit brachten die Franzosen nur sehr wenig auf den Platz. Im Hinspiel reichte es nach frühem Rückstand - Pasalic hatte für Rijeka getroffen (24.). - immerhin noch zum späten 2:1-Sieg. Zhegrova (43.) und Yoro (89.) drehten die Partie.

Smolcic lässt Rijeka jubeln

Doch die Kroaten hatten zuhause noch alle Chancen, entsprechend stimmungsvoll ging es im Stadion von Rijeka zu. Erneut hielt HNK das Spiel offen und erneut gelang ihnen die Führung. Lilles Innenverteidiger Ribeiro kam bei einer Freistoßflanke der Gastgeber kurz vor seinem Torwart Chevalier mit dem Kopf an den Ball. Der Keeper flog vorbei, doch der Klärungsversuch wurde zur Bogenlampe, kam am Fünfmeterraum runter und dort war es letztlich Ivan Smolcic, Zwillingsbruder von Eintracht Frankfurts Hrvoje Smolcic, der den Ball über die Linie brachte (58.).

Eine Antwort fand Lille, das zwar mehr Spielanteile hatte, daraus aber wenig machte, in der regulären Spielzeit nicht mehr und so ging es mit einem 2:2 im Gesamtergebnis in die Verlängerung.

Dort brauchten die Franzosen eine große Portion Glück, um letztlich doch noch zum Ausgleich zu kommen. Ismaily setzte einen strammen Abschluss von der linken Seite an den Pfosten. Doch von dort prallte die Kugel nicht etwa zu den vielen Rijeka-Verteidigern im Strafraum, sondern genau vor die Füße von Jonathan David, der aus fünf Metern zum 1:1 traf (109.).

Glanzlos und denkbar knapp ist Lille damit nach einjähriger Pause zurück im internationalen Geschäft. 2021/22 erreichten die Doggen noch das Achtelfinale der Champions League (0:2, 1:2 gegen den FC Chelsea), in der kommenden Saison steht die Mannschaft von Paulo Fonseca erstmals in der Conference League.