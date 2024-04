HLZ Ahlener SG verlängert mit Shooter

Seine Torausbeute aus dem Heimspiel gegen Team Handball Lippe II spricht mit zwölf Treffern für sich und auch sonst ist Shawn Pauly für das HLZ Ahlener SG eine verlässliche Größe. Jetzt haben die Drittliga-Handballer den Vertrag mit ihrem Shooter laut einer Pressemitteilung des Vereins für ein Jahr verlängert.

"Es ist mein zweites Jahr in Ahlen und es macht wirklich richtig Spaß hier auf der Platte zu stehen. Die Stimmung in der Halle, eine fantastische Mannschaft, die ein gemeinsames Ziel verfolgt, da freut es mich weiterhin Teil dieses wunderbaren Teams zu sein", so der 25-Jährige, der neben dem Handball als Orthopädie Schuhtechniker arbeitet.

"Bei Shawn ist immer klar, dass er sich in die Torschützenliste einträgt, die Frage ist halt immer nur, sind es über oder unter zehn Tore", scherzt der Mannschaftsverantwortliche Jan Anton. "Für unser Spiel und auch den Torerfolg ist Shawn Pauly ein wichtiger Baustein, umso besser ist, dass der weiteren Zusammenarbeit jetzt nichts mehr im Weg steht."