Hlozeks Wechselgedanken: "Möchte auf jeden Fall in Deutschland bleiben"

Adam Hlozek kommt bei Bayer 04 nur sporadisch zum Zug. Deshalb strebt der tschechische EM-Teilnehmer im Sommer einen Wechsel an - innerhalb der Liga.

Seit zwei Jahren spielt Adam Hlozek inzwischen für Bayer 04 Leverkusen. Zwei Jahre, in denen sich der Tscheche, der 2022 für 16 Millionen Euro von Sparta Prag in die Bundesliga wechselte, weiterentwickelt hat. Der Haken daran: Hlozek, als 19-jähriges Talent geholt, hat seine Fortschritte nicht in dem Tempo machen können, in dem das Niveau der Werkself besonders in der vergangenen Spielzeit so rasant anstieg.

Hlozek: "Glaube, dass die Liga zu mir passt"

Nur fünf Mal stand der 21-Jährige in der Meistersaison in der Liga in Xabi Alonsos Startelf, genauso oft in der Europa League und ein einziges Mal im DFB-Pokal. Zu wenig, um sich ideal entwickeln zu können. Dass seine Einsatzzeiten im Klub viel zu gering ausfallen, darüber sind sich alle Seiten einig. Sank doch sogar die Zahl der Einsatzminuten für Hlozek, der im April drei Wochen wegen einer Sprunggelenkverletzung ausfiel, in der Saison 2023/24 gegenüber seinem ersten Jahr bei Bayer 04.

Deswegen ist die Position, die der Angreifer nach der EURO in einem Gespräch mit Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes bezüglich seiner Zukunft führen wird, schon jetzt mehr oder weniger klar. Hlozek tendiert zu einem Wechsel.

Anders sind die Worte des bulligen Rechtsfußes nicht zu interpretieren, die er am Rande der EM-Vorbereitung des tschechischen Nationalteams zu seiner Orientierung für die kommende Spielzeit verlor. "Ich glaube, dass die Liga zu mir passt, und ich möchte auf jeden Fall in Deutschland bleiben", sagte Hlozek.

Die EM als Chance für weitere Eigenwerbung

Angesichts der Tatsache, dass sich Bayer auf den offensiven Halbpositionen noch in Form eines Zehners verstärken möchte, kann dies nur bedeuten, dass Hlozek innerhalb der Liga wechseln möchte. Wäre in Leverkusen doch auf der Position, auf der der Angreifer noch die meiste Spielzeit ergattern konnte, die Konkurrenz noch größer als zuvor. Hlozeks Aussicht auf Einsatzzeit wäre dementsprechend noch geringer.

Also muss der Tscheche auf Interessenten aus der Liga hoffen. Wettbewerbsübergreifend sieben Treffer und fünf Assists stellen angesichts der wenigen Spielminuten eine ordentliche Bilanz dar. Ob diese allein ausreicht? Hlozek weiß, dass er Eigenwerbung betreiben muss. Gerade bei der am Freitag beginnenden Europameisterschaft. "Das ist eine Chance für alle", sagt der Angreifer, "das Turnier wird sehr genau beobachtet." Bleibt nur abzuwarten, wieviel Spielzeit Nationaltrainer Ivan Hasek dem Leverkusener Profi einräumt…