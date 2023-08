Hlozeks Blitzbewerbung als Adli-Ersatz

Beim 8:0-Sieg im DFB-Pokal bei Teutonia Ottensen zeigt Angreifer Amine Adli, wie sehr seine Sperre zum Ligaauftakt Bayer 04 wehtun kann. Als sein Vertreter bewirbt sich Adam Hlozek mit einem hocheffizienten Kurzeinsatz.

Er unterstrich eindrucksvoll, warum er in Bayers Startelf gehört. Beim 8:0-Erfolg am Hamburger Millerntor gegen den Regionalligisten Teutonia Ottensen war Amine Adli gemeinsam mit Linksverteidiger Alejandro Grimaldo Leverkusens Bester, bereitete das 3:0 per Außenristpass vor, holte den Strafstoß heraus, den er dann selbst sicher zum 4:0 verwandelte und setzte Offensivverteidiger Jeremie Frimpong bei dessen 5:0 mit einem Steilpass gekonnt in Szene.

Dennoch wird der 23-jährige Franzose beim Ligaauftakt gegen RB Leipzig in der Bay-Arena (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht in der Anfangsformation zu finden sein. Wegen einer Rotsperre, die sich der Linksfuß im Saisonfinale beim 0:3 in Bochum für eine Unbeherrschtheit eingehandelt hatte, muss Adli bei den ersten drei Partien in der Bundesliga zuschauen.

Im ersten Pflichtspiel der Saison zeigte sich, wie weh Bayer 04 dieser Ausfall tun könnte. Zumal es für seine linke Flügelposition (genauso wie für die rechte) keinen gleichwertigen Ersatz mit dem entsprechenden Profil gibt. Adli ist spielstark und hoch dynamisch - so einen Spielertyp hat Xabi Alonso akut nicht in der Hinterhand. Die Bayer-Bosse versuchen, diesen Engpass im Kader noch zu beheben.

Auch eine Systemumstellung ist gegen Leipzig eine Option

Ob dies bis zum Leipzig-Spiel gelingt, bleibt abzuwarten. Und selbst wenn, bliebe die Frage, ob der Neue dann auch schon ein Kandidat für die Startelf wäre. Stand jetzt muss Leverkusens Trainer aus dem aktuellen Personal den Adli-Ersatz finden.

Gegen Ottensen drängte sich der Tscheche Adam Hlozek auf, obwohl er erst ab der 69. Minute für Florian Wirtz auf der Zehn zum Einsatz kam. Fünf Minuten später setzte der 21-Jährige einen fulminanten Distanzschuss in die Maschen, dann Torschütze Jonas Hofmann mit einem flachen Zuspiel in die Tiefe beim 7:0 in Szene, um sich in der Schlussminute kurz vor dem Hamburger Strafraum den Ball zu erkämpfen, Teutonia-Keeper Marius Liesegang auszuspielen und den Ball ins leere Tor zu schieben. Viel mehr kann man von einem Joker nicht verlangen.

Ob dies für einen Startelfplatz gegen Leipzig reicht? Hlozek hat jedenfalls eine Blitzbewerbung abgegeben und damit seine Chancen auf einen Einsatz erhöht. Es sei denn, Xabi Alonso ("Ich habe eine Idee, aber wir haben noch eine Woche, um uns auf Leipzig vorzubereiten") hat gegen die mit hohem Tempo verstärkt durchs Zentrum agierenden Leipziger vor, statt auf das neue 4-2-3-1 auf eine Dreier- bzw. Fünferkette in einem 3-4-3 bzw. 3-5-2 und damit auf eine Offensivkraft weniger zu setzen.