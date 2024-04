HLA-Meisterliga: Viertelfinal-Duelle in Österreich stehen fest

Das vergangene Wochenende markierte das Ende des HLA Meisterliga Grunddurchgangs in Österreich. Im Viertelfinale kämpfen nun acht Teams um das Ticket in die nächste Runde.

Alpla HC Hard sicherte sich den Sieg im Grunddurchgang und verdrängte den Langzeit-Spitzenreiter Sparkasse Schwaz Handball Tirol im letzten Moment noch von der Spitze.

Mittels Pick-Round konnten die Top3-Teams des Grunddurchgangs (entsprechend der Reihenfolge ihrer Platzierung) ihren Viertelfinal-Gegner aus den Teams von Platz 5-8 wählen. Gespielt wird im Modus Best of Three, wobei das jeweils besser platzierte Team aus dem Grunddurchgang zum Auftakt und in einem etwaigen Entscheidungsspiel Heimreicht besitzt.

Der Auftakt erfolgt am 26. April. Im Halbfinale treffen die Sieger folgender Serien aufeienander: Viertelfinale 1 vs. Viertelfinale 4 sowie Viertelfinale 2 vs. Viertelfinale 3 (das Heimrecht liegt beim jeweils nach dem Grunddurchgang besser platzierten Team).

Viertelfinale der HLA-Meisterliga

Viertelfinale 1: Alpla HC Hard vs. SC kelag Ferlach

Grunddurchgangssieger ALPLA HC Hard durfte als erster seinen Viertelfinalgegner auswählen und entschied sich für den Tabellensiebenten SC kelag Ferlach. Die beiden Vereine standen sich bereits in den Saisonen 2016/17 und 2017/18 im Viertelfinale gegenüber. Beide Male setzen sich die Vorarlberger mit einer 2:0 Serie durch.

In der Hinrunde des Grunddurchgangs mussten sich die Kärntner 29:32 geschlagen geben, in der Rückrunde hingegen besiegte Ferlach die Roten Teufel vor Heimpublikum mit 33:30. Übrigens die einzige Niederlage der Harder bislang im Kalenderjahr 2024.

Viertelfinale 2: Sparkasse Schwaz Handball Tirol vs. HC Linz

Als Zweiter an der Reihe (nach dem ALPLA HC Hard) fiel die Wahl von Sparkasse Schwaz Handball Tirol auf den HC LINZ AG als Viertelfinal-Gegner. Sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde des Grunddurchgangs konnten die Tiroler Adler beide Male über einen 33:27- Sieg gegen die Linzer jubeln. In Viertelfinal-Serien ist dieses Aufeinandertreffen eine Premiere.

Viertelfinale 3: BT Füchse Auto Pichler vs. HC Fivers WAT Margareten

Die BT Füchse Auto Pichler haben den HC Fivers WAT Margareten als Viertelfinal-Gegner ausgewählt. Das Duell stellt eine Premiere in einem Viertelfinale der HLA Meisterliga dar. Bei den beiden Aufeinandertreffen im Grunddurchgang konnten die BT Füchse jeweils voll punkten: In Wien gab es einen knappen 32:31 Auswärtssieg, zuhause setzen sich die Steirer mit 35:32 durch.

Viertelfinale 4: Förthof UHK Krems vs. Bregenz Handball

Bregenz Handball muss sich im anstehenden Viertelfinale dem FÖRTHOF UHK KREMS stellen. In der Saison 2013/14 trafen die Vorarlberger und Niederösterreicher schon einmal im Viertelfinale aufeinander, damals setzten sich die Wachauer mit in der Serie mit 2:0 durch.

In der aktuellen Saison gab es schon vier Aufeinandertreffen der beiden Vereine: Im Grunddurchgang der HLA Meisterliga gewann Krems sowohl das Heim- (28:26) als auch das Auswärtsspiel (32:28). Auf internationaler Ebene im EHF European Cup Achtelfinale entschied Bregenz Handball das Duell für sich: Das Hinspiel endete mit einem 26:26-Unentschieden, im Rückspiel fixierte Bregenz mit einem 33:30-Heimerfolg den Aufstieg ins Viertelfinale des European Cups.