HLA Meisterliga: Steht heute der erste Halbfinalist fest?

Nachdem am Wochenende die ersten Viertelfinalspiele der Best of Three Serie ausgetragen wurden, geht es gleich am heutigen Dienstag mit zwei der PlayOff-Duelle weiter.

Am Wochenende konnten die Teams des Alpla HC Hard und des Förthof UHK Krems ihren Heimvorteil nutzen und auf 1:0 in der Serie setzen. Die Sparkasse Schwaz Handball Tirol musste sich vor Heimpublikum dem HC LINZ AG beugen und auch die BT Füchse Auto Pichler steckten gegen den HC Fivers WAT Margareten eine Heimniederlage ein.

Erst einmal (in der Saison 2018/19) seit der Einführung des Viertelfinales in der Saison 2013/2014, wurden damit zwei Auswärtssiege in der ersten Viertelfinal-Runde gefeiert! 2016/2017 war zudem die einzige Saison, in der zwei Vereine ohne Erstrunden-Heimrecht ins Halbfinale kamen.

Auch in den Abstiegsspielen geht es in die nächste Runde: Die HSG Holding Graz empfängt dabei den UHC Speed Connect Hollabrunn, während HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach bei der roomz JAGS Vöslau in der Thermenhalle gastiert.

Ferlach begrüßt Hard

Der Alpla HC Hard gastiert im zweiten Viertelfinalspiel am Dienstagabend beim SC kelag Ferlach. Die Voralberger, die im Heimspiel deutlich mit 38:28 gewonnen haben, möchten mit einem Sieg den Sack zu machen und das Halbfinalticket buchen. Seit Einführung des Viertelfinales in der Saison 2013/2014 blicken sie auf eine stolze Serie zurück und schafften in jeder Saison den Einzug ins Halbfinale.

2019 und 2021 stand man dabei bereits mit dem Rücken zur Wand, setzte sich beide Male aber im entscheidenden dritten Spiel durch. Mit der Heimmacht im Rücken ist Ferlach positiv gestimmt und will in der Viertelfinalserie auf 1:1 sstellen. Nach der Saison 2015/16 gelang es den Kärntnern viermal in Folge ins Viertelfinale einzuziehen, in dem sie sich jedoch nicht durchsetzen konnten. Das Spiel wird live auf krone.tv ausgestrahlt!

"Wir haben schon lange nicht mehr in Ferlach gewonnen und daher ist es ganz klar für uns alle das Ziel, dass uns das endlich wieder gelingt. Es wird ein schweres Spiel, das wissen wir, denn auswärts in Ferlach ist es immer schwierig. Aber wenn wir genauso spielen wie am Freitag zu Hause, wird das hoffentlich klappen.", so Hards Lennio Sgonc.

Linz mit Erinnerungen an letztes Play-Off Märchen

Die Linzer feierten im ersten Play-Off gegen die Sparkasse Schwaz Handball Tirol einen sensationellen 34:30-Auswärtssieg. Am Dienstag in der Sporthalle MS Kleinmünchen könnte die HC Linz AG nun mit einem Heimsieg bereits ins Halbfinale einziehen und damit den ersten Schritt zur Wiederholung des PlayOff Märchens aus dem letzten Jahr schaffen. Für die Tiroler Adler lautet die Devise zur gewohnten Topform zurückzukehren und einen Erfolg zu erzielen! Ihnen gelang bereits zweimal seit 2013/14 der Einzug ins Halbfinale! Das Spiel wird live auf ORF SPORT+ ausgetragen!

„Wir wissen, dass uns morgen ein schweres und hartes Spiel erwartet, in dem wir wieder bereit sein müssen, alles auf das Spielfeld zu bringen, was wir im ersten Spiel geschafft haben. Wir müssen klug, mutig und fokussiert und entschlossen sein. Mit Hilfe unserer Fans und einer vollen Halle wollen wir ein weiteres starkes Spiel spielen und ins Halbfinale einziehen", erklärt Linz-Coach Milan Vunjak.

HT-Trainer Christoph Jauernik betont: "Wir wissen, was am Samstag nicht funktioniert hat, hatten zu große Probleme mit den Linzer Rückraumwerfern. Wir werden alles geben, um den Auswärtssieg zu landen. Wir legen alles rein in dieses Spiel und hoffen, dass wir eine gute Leistung auf die Platte bringen und das entscheidende dritte Spiel erzwingen können. Wir haben schon einmal in dieser Saison in Linz gewonnen, das müssen wir nun wiederholen."

BT Füchse reisen nach Wien

Nach dem 32:28 Auswärtssieg der Wiener im Viertelfinale am gestrigen Sonntag, wollen sie im kommenden Heimspiel gegen die BT Füchse Auto Pichler das positive Momentum mitnehmen und einen erneuten Sieg einfahren, der den Aufstieg ins Halbfinale bedeuten würde. Seit Einführung des Viertelfinales entschieden die Fivers sämtliche Viertelfinal-Duelle mit 2:0 für sich. Das gelang sonst keinem anderen Team! Auf dem Plan der Steirer steht am Mittwochabend die Revanche, um die Chance auf das Halbfinale zu wahren. Auf krone.tv kann die Partie live verfolgt werden!

„Für solche entscheidenden Spiele lebt man als Sportler. Und daher freuen wir uns schon auf diese Herausforderung und auf das Auswärtsmatch in Wien. Natürlich wird es sehr sehr schwierig. Man hat im ersten Spiel gesehen, dass die Fivers eine Top-Mannschaft haben. Aber wir wollen uns unbedingt für unsere Heimniederlage revanchieren und nun in ihrer Halle zurückschlagen.", erklärt Martin Breg von BT Füchse Auto Pichler: "Wir haben am Sonntag bei uns zu Hause viele technische Fehler gemacht, viele Chancen liegen gelassen und das müssen wir in Spiel 2 natürlich besser machen."

"Uns sind in Bruck einige Dinge ganz gut aufgegangen, einige andere wiederum nicht. Dass wir trotzdem gewonnen haben, ist einem starken Teamauftritt zu verdanken, bei dem wir sehr viel Leidenschaft gezeigt haben. Jetzt gilt es am Mittwoch dort weiterzumachen, die guten Sachen zu wiederholen, die schwachen Punkte auszubessern", erklärt Fivers-Trainer Peter Eckl. "Die BT Füchse sind ein richtig starkes Team, niemand weiß das besser als wir. Wir werden ganz genau hinschauen müssen, was von den Steirern am Mittwoch kommt und müssen dann schnell darauf eine Antwort finden."

Krems vor achtem Halbfinaleinzug

Auf heimischer Platte begrüßt Bregenz Handball das Team des Förthof UHK Krems im zweiten Viertelfinalduell. Gestern Abend jubelten die Niederösterreicher über einen klaren Heimsieg, an den sie jetzt auch auswärts anschließen wollen. Seitdem die Finalserie mit dem Viertelfinale startet, zogen die Kremser siebenmal ins Halbfinale ein und kürten sich 2019 sowie 2022 zum Meister.

Die Hausherren wollen die Niederlage des letzten Spiels abhaken und mit neuem Fokus und sicherem Auftreten in das anstehene PlayOff starten. Auch sie standen bereits achtmal im Halbfinale, welches sie zweimal für sich entscheiden konnten. Am Mittwoch um 17:15 Uhr wir das Spiel live auf krone.tv übertragen!

"Bregenz auswärts wird etwas ganz anderes. Nach dem Spiel am Sonntag, werden sie mit einer Wut im Bauch gegen uns antreten und alles dafür tun, dass es zu einem dritten Spiel kommt. Unser großes Ziel ist es natürlich genau das zu verhindern. Wenn wir ähnlich auftreten wie in Krems, dann haben wir hohe Erfolgschancen. Wir müssen in der Deckung wieder kompakt stehen, schnell nach vorne spielen und unsere Chancen bestmöglich verwerten. Die Bregenzer dürfen erst gar nicht richtig ins Spiel kommen. Wenn wir das konsequent durchziehen, dann werden wir am Mittwoch in den Sack fürs Halbfinale zu machen!", so Krems-Spieler Daniel Dicker.

"Die Stimmung in unserer Halle kann ein entscheidender Faktor sein. Wir benötigen jetzt die Energie jedes Einzelnen Bregenzers, um hier für eine Wende zu sorgen. Es steht 1:0 für Krems, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben die Pflicht, uns am Mittwoch deutlich verbessert zu präsentieren, um dann auch mit einem guten Gefühl nochmals in Krems anzutreten. Ich erwarte mir von der Mannschaft eine Reaktion, die unserem Verein und den Fans gerecht wird", erklärt Björn Tyrner, Geschäftsführer von Bregenz Handball.

Graz empfängt Hollabrunn in der Abstiegsrunde!

Nur drei Tage nach der Steirerderbypleite bei Bärnbach/Köflach empfängt die HSG Holding Graz die Niederösterreicher des UHC Speed Connect Hollabrunn im Raiffeisen Sportpark Graz. Die Hollabrunner konnten sich am letzten Spieltag im NÖ-Derby nach einem spannenden Schlagabtausch ein Unentschieden und damit einen Punkt herausspielen.

Hollabrunn wird von Spiel zu Spiel stärker, gerade zuhause liefern sie ganz starke Partien. Wir möchten zuhause unbedingt Punkten und werden alles tun dieses Spiel zu gewinnen“, so Paul Offner der HSG Holding Graz und Gerhard Gedinger, Manager UHC Speed Connect Hollabrunn ist überzeugt: "Die Leistung gegen Vöslau war über weite Strecken in Ordnung. Wir haben erst vor kurzem gesehen, dass Graz auch in unserer Reichweite liegt. Um in der Steiermark zu punkten, müssen wir aber noch effizienter in Abwehr und Angriff agieren."

Bärnbach/Köflach gastiert in Thermenhalle Vöslau

In der zweiten Runde der Abstiegsspiele stehen sich die roomz JAGS Vöslau und Bärnbach/Köflach in der Thermenhalle Bad Vöslau gegenüber. Die Steirer sind nach dem klaren 34:26 Sieg der letzten Partie entschlossen auf den nächsten Erfolg, während die Niederösterreicher nach dem Remis in Hollabrunn hungrig auf zwei Punkte sind und die Tabellenführung der Abstiegsrunde ausbauen wollen.