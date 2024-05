HL Buchholz 08-Rosengarten holen niederländische U20-Nationalspielerin

Die HL Buchholz 08-Rosengarten nehmen zur kommenden Saison eine niederländische U20-Nationalspielerin unter Vertrag.

Mit der 19-jährigen Minke van Katwijk holt der Handball-Zweitligist eine talentierte Spielerin in die Nordheide, die bereits auf internationaler Ebene Erfahrungen gesammelt hat. In dieser Saison erreichte sie mit ihrem niederländischen Verein Handball Venlo das Viertelfinale im EHF European Cup. Bei den Luchsen bekommt sie einen Zweijahresvertrag.

Minke van Katwijk: „Ich freue mich darauf, mich in die Nordheide auf dieses Abenteuer einzulassen und in die deutsche Liga zurückzukehren. Die Probetrainings haben mir sehr viel Spaß gemacht. Das Team und die Betreuung gaben mir das Gefühl, wonach ich gesucht hatte, nämlich dass die Luchse ein Verein sind, bei dem ich viel lernen und mich weiterentwickeln kann. Außerdem herrscht eine schöne Atmosphäre, die mir die Gewissheit gibt, dass ich mich hier bald wohlfühlen werde."

„Minke bringt schon sehr viel mit und wird unser Spiel schnell und variantenreicher gestalten. Ich bin mir sicher, dass sie sich rasant entwickeln wird und perfekt in unser Spielsystem passt", so Trainer Dubravko Prelcec.

Aufgewachsen ist van Katwijk in Panningen (Niederlande) und begann dort mit dem Handballspielen bei Bevo. Sie hat auch schon Erfahrung in Deutschland gesammelt: Sie spielte zwei Jahre lang beim TV Aldekerk - in der A-Bundesliga sowie der 2. Bundesliga. Darüber hinaus ist sie Teil der niederländischen U20-Nationalmannschaft, die sich für die Weltmeisterschaft in Nordmazedonien qualifiziert hat.