Hjulmand beschwört die Vergangenheit

Dänemark wurde hoch gehandelt vor dieser WM, doch nach dem 1:2 gegen Frankreich steht die Elf von Kasper Hjulmand vor dem Aus. Und muss weit mehr mit der Nullnummer zum Auftakt gegen Tunesien hadern als mit dem Vortrag vom Samstagabend.

Aus Katar berichtet Sebastian Wolff

"Nach dem Tunesien-Spiel waren wir nicht zufrieden", räumt der Coach ein, "aber gegen Frankreich waren wir nah dran an einem guten Resultat." Vier Minuten haben zum Punktgewinn gegen den Weltmeister gefehlt, Hjulmand aber denkt vor allem an eine Szene kurz vor dem entscheidenden Gegentor. "Martin Braithwaite hatte da die große Chance, uns in Führung zu bringen." Es wäre des Guten zu viel gewesen für couragierte Dänen gegen überzeugende und insgesamt überlegene Franzosen, das weiß auch der frühere Mainzer und richtet den Blick bereits nach vorn: "Wir haben nun ein Finale am Mittwoch gegen Australien und wissen: Wir müssen gewinnen." Sie wissen aber auch: Sie sind auf Schützenhilfe von Frankreich gegen Tunesien angewiesen: Ein eigener Sieg könnte nicht reichen, wenn Außenseiter Tunesien den Weltmeister höher besiegt. Für den Trainer nicht der Hauptaspekt: "Wir müssen nicht darüber nachdenken, was im anderen Spiel passiert, wir müssen unseres gewinnen." Und aus dem Vortrag gegen Frankreich speist er durchaus Zuversicht.

Hjulmand: "Wir wissen, dass es möglich ist"

Mut macht außerdem die Geschichte. "Bei der Europameisterschaft vor eineinhalb Jahren hatten wir nach zwei Spielen null Punkte", rechnet Hjulmand vor. Tatsächlich reichte am Ende ein Sieg, ein 4:1 gegen Russland, im letzten Gruppenspiel zum Weiterkommen. Diese Erfahrung soll helfen: "Wir wissen, dass es möglich ist."

Offen ist, ob Hjulmand dann wieder auf Kapitän Simon Kjaer setzen kann. Der Innenverteidiger fehlte im "Stadium 974" angeschlagen und wurde in der Dreierkette von Victor Nelsson ansprechend vertreten. "Wir haben am Freitag entschieden, dass wir kein Risiko eingehen", sagt Hjulmand, "und Victor hat es gut gemacht. Wir müssen abwarten, wie es mit Simon für den Mittwoch aussieht."

Ein Lob hatte der Coach auch für Christian Eriksen parat, obwohl der Spielmacher selten glänzen konnte. "Wer das Spiel genau analysiert", sagt Hjulmand, "der kann sehen, wie intensiv Frankreich auf ihn geachtet hat, selbst Antoine Griezmann ist ihm gefolgt. Ich finde, Christian war wieder großartig." Gegen Australien muss sich dies auch im Resultat widerspiegeln. Sonst ist Dänemarks Reise dieses Mal tatsächlich nach der Vorrunde beendet.