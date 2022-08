Jetzt wartet Ajax: Eintracht-Frauen starten mit Sieg in die CL-Qualifikation

Eintracht Frankfurt ist der Start in die Champions-League-Qualifikation geglückt. Die SGE-Frauen gewannen souverän mit 2:0 in Dänemark - und treffen nun in drei Tagen auf Ajax Amsterdam. Dann geht es um den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde.

Knoten gelöst: Lara Prasnikar brachte die Eintracht-Frauen in Führung. imago images