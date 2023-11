Dino Toppmöller muss in Helsinki jedoch ein wenig improvisieren. In der Defensive fallen mit Koch (Wadenprobleme) und Tuta (Schulterprellung) zwei Stammspieler aus. Dazu stehen im Vergleich zum Sieg bei Union auch Max (nicht gemeldet) und Knauff (Bank) nicht in der Startelf. Smolcic, Buta, Nkounkou und Götze rücken in die Mannschaft. Die Umstellungen sind gleichbedeutend mit der Rückkehr zur Viererkette.