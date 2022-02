Hitzlsperger: "Wir sind mit jedem Abstieg weiter abgehängt worden"

Vorstandschef Thomas Hitzlsperger erklärt, was ein Abstieg für den VfB Stuttgart - und für Trainer und Sportdirektor bedeuten würde.

Dass dem VfB Stuttgart zwei Jahre nach dem Aufstieg der nächste Abstieg droht, bringt Thomas Hitzlsperger nicht aus der Fassung. "Auch wenn manche so tun, als wären sie überrascht, wir sind es nicht", sagt der scheidende Vorstandschef im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Die gegenwärtige Situation - vorletzter Tabellenplatz, vier Zähler Rückstand aufs rettende Ufer, zwei Punkte aus den letzten acht Spielen - beschreibt er als "schwierig", aber nicht ausweglos. "Das Ziel Klassenerhalt ist ein realistisches Ziel."

Nun gehe es um Widerstandsfähigkeit: "Sind wir in der Lage, einmal mehr wieder aufzustehen als wir hinfallen? Wenn wir es schaffen, trotz der Widrigkeiten unsere Aufgaben zu erledigen, dann gehen wir gestärkt daraus hervor", so Hitzlsperger. "Ich spüre seit dem Bochum-Spiel eine Jetzt-erst-recht-Stimmung im und rund um den VfB. Wenn ich sehe, wie viele Fans mit nach Hoffenheim fahren und dass die Mannschaft Tickets für unsere Fans subventioniert, dann gibt mir das große Hoffnung."

"Sollte der Fall eintreten, dann haben wir einen Plan - und kriegen das auch hin"

Doch welche Folgen hätte ein abermaliger Abstieg? "Ein Abstieg ist immer schmerzhaft, vor allem emotional. Ein Abstieg ist auch wirtschaftlich extrem schwer zu verkraften, aber man kann es stemmen, auch in Corona-Zeiten. Sollte der Fall eintreten, dann haben wir einen Plan. Und kriegen das auch hin. Aber der Plan ist in der Schublade und soll da bleiben."

Weil die Gehaltsstruktur zwischen 40 und 50 Prozent unter dem bisherigen Niveau liegen würde und die Verträge der meisten Leistungsträger länger laufen, wäre der VfB diesmal finanziell besser für die 2. Liga gewappnet. Trotzdem blieben erneut unangenehme Langzeitfolgen.

"Mit jedem Abstieg sind wir finanziell weiter von den großen Klubs abgehängt worden", erklärt Hitzlsperger. "Parallel haben kleinere Klubs uns überholt. Weil sie schneller Entscheidungen treffen, weil sie nicht den Druck spüren, den wir haben. Als ich hier als Vorstandsvorsitzender angetreten bin, habe ich gesagt, dass wir Kontinuität brauchen, um langfristig erfolgreich zu sein. Das ist immer noch meine Überzeugung. Wenn wir das packen, werden wir früher oder später wieder davon zehren können, dass wir ein großer Klub in einer großen Stadt sind."

Hitzlsperger verteidigt "sensationellen" Mislintat

Sicher ist, dass die sportlichen Verantwortlichen bleiben sollen. Trainer Pellegrino Matarazzo sei auch im Abstiegsfall "absolut" der Richtige, betont Hitzlsperger, und für Sportdirektor Sven Mislintat gelte "das Gleiche": "Sven tut dem VfB Stuttgart auch in Zukunft gut. Die Art, wie er den Kader plant, wie er sein Netzwerk einbringt, finde ich sensationell. Kontinuität auf dieser wesentlichen Position wird dem Verein gut zu Gesicht stehen."

Er finde es "irritierend, dass Menschen, die Sven vor einem halben Jahr gelobt haben, jetzt zu einem ganz anderen Urteil kommen", sagt Hitzlsperger, der "Ende März" peu à peu von Alexander Wehrle abgelöst werden wird. "Zu der Gruppe, die aktuell den Sport verantwortet, gehören neben mir, Sven und Rino auch Markus Rüdt und unser Nachwuchschef Thomas Krücken. Je länger diese Gruppe auch nach meinem Ausscheiden zusammenbleibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der VfB in der Zukunft erfolgreich ist."

Von einer One-Man-Show Mislintats könne jedenfalls keine Rede sein. "Beim VfB gibt es keine One-Man-Show. Sven ist ein Teamplayer. Vielleicht entsteht der falsche Eindruck, weil Sven oft derjenige ist, der sich als Erster nach dem Spiel hinstellt und spricht. Er stellt sich. Wir haben da eine klare Aufteilung. Sven hat das auch in der letzten Saison so getan." Er genieße seinen "Rückhalt zu 100 Prozent".

"Ich war bei jeder Diskussion dabei, deswegen trage ich alles mit"

Auch die Kaderzusammenstellung sei ein gemeinschaftliches Projekt. "Ich war bei jeder Diskussion dabei, deswegen trage ich alles mit. Es ist ein mutiger Weg, von dem wir überzeugt sind. Wir machen nicht kehrt, wenn es mal nicht so funktioniert", betont Hitzlsperger. "Letztes Jahr wurden wir von allen Seiten gelobt, die jüngste Mannschaft zu haben in der Bundesliga. Jetzt ist es ein Problem. Da macht man es sich zu einfach."

Zwar müsse am Saisonende analysiert werden, "ob wir an der einen oder anderen Stelle Erfahrung gebraucht hätten. Aber jetzt sind solche Diskussionen die typischen Reflexe in der Branche von Leuten, die hinterher sagen, was sie angeblich schon immer gewusst haben."