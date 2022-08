Hitzlsperger: "Der VfB hat mit dem Abstieg nichts zu tun"

Thomas Hitzlsperger prophezeit dem VfB Stuttgart eine ruhige Saison - gerade weil die vergangene das Gegenteil war. Eine Rückkehr schließt er nicht aus.

Das entscheidende Spiel der Vorsaison verfolgte Thomas Hitzlsperger nicht mehr im Stadion, sondern "mit einem breiten Grinsen zuhause auf der Couch": Der VfB Stuttgart, den er bis März als Vorstandsboss leitete, feierte mit dem unvergessenen Last-Minute-Sieg gegen den 1. FC Köln den Klassenerhalt. Doch was passiert 2022/23?

Hitzlsperger sieht seinen Ex-Klub gut gerüstet. "Ich meine, dass diese Erfahrung, die der VfB in der vergangenen Saison gemacht hat, alle noch mal stärken kann, dass es zusammengeschweißt hat", sagt er in der kicker-Sendung "Was geht, Bundesliga?" vor dem 1. Spieltag. "Es war extrem schwierig und belastend. Aber genau durch diese Befreiung am letzten Spieltag glaube ich, war es leichter, Fehler aufzuarbeiten und jetzt gestärkt daraus hervorzugehen."

"Überragend": Hitzlsperger schwärmt von Matarazzo

Deshalb erwartet Hitzlsperger diesmal einen Abstiegskampf ohne Stuttgarter Beteiligung. "Ich sehe den VfB am oberen Ende der zweiten Tabellenhälfte", also auf dem zehnten oder elften Platz. "Wenn es sogar noch besser läuft, dann in der ersten Tabellenhälfte. Aber mit dem Abstieg hat der VfB nächste Saison nichts zu tun."

Wo landet der VfB? Hier geht es zum kicker-Tabellenrechner

Zumal "die Fans auch voll mit an Bord" seien und den "Weg mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern" mitgingen. Und: "Der Trainer ist überragend", schwärmt Hitzlsperger von Pellegrino Matarazzo. "Also ich glaube, ein Mittelfeldplatz ist als nächster Schritt sehr, sehr vernünftig und auch realistisch."

Auf die Frage, unter welchen Umständen ein Comeback beim VfB für ihn denkbar wäre, antwortet der 40-Jährige: "Der VfB ist natürlich weiter in meinem Herzen. Ich habe das nie ausgeschlossen, aber jetzt sind viele gute Leute am Werk, und ich drücke die Daumen, dass es gut wird. Wenn für mich mal wieder ein Platz ist und alles passt, dann sehr gerne wieder."

Vorerst hat er aber andere Pläne. Hitzlsperger, der es gerade sehr genießt, den Saisonstart "ohne diesen Druck der Transferphase" verfolgen zu können, deutet an, rund um die WM in Katar auf die Bildfläche zurückzukehren: "Ich werde da in irgendeiner Form kommentieren, mich beteiligen."