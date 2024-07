Hitzkopf, Sprungwurm und 36,4 km/h: Blessin erklärt Millionen-Mann Amoura

Wer ist Wolfsburgs neuer 17-Millionen-Euro-Angreifer? Mohammed Amoura kommt vom belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise. Und trainierte dort unter dem Deutschen Alexander Blessin. Der 51-Jährige erklärt den VfL-Neuzugang.

Alexander Blessin, seit kurzem neuer Trainer von Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli, erinnert sich an die ersten Wochen der vergangenen Saison. Mohammed Amoura war im August 2023 vom Schweizer Erstligisten FC Lugano zu Union Saint-Gilloise gewechselt, eine lange Spielzeit mit internationalen Partien hatte die Mannschaft des deutschen Trainers vor der Brust.

"Als Mohammed aus Lugano kam und zunächst auch mal Bankspieler war, da war durchaus verärgert", berichtet Blessin von dem Offensivspieler, der auch mal ein Hitzkopf sein könne. "Er will immer spielen. Ich musste mit ihm oft darüber reden, ihm erklären, dass wir ihn langsam aufbauen wollten." Schließlich sollte sich die Vier-Millionen-Euro-Investition auszahlen für die Belgier. "Einen verletzten Amoura konnten wir nicht gebrauchen", sagt Blessin und blickt zufrieden zurück: "Mohammed wurde immer fitter und hat extrem gut performt."

Amoura überragte gegen Liverpool

Podcast Nach der EM ist vor der WM: Wie geht's weiter beim DFB? Nach dem EM-Aus richtet sich der Blick beim DFB nach vorn: Wer kann Toni Kroos ersetzen? Welche Spieler werden die Mannschaft bis zur WM 2026 prägen? Und wie sehen die Tendenzen bei Neuer, Müller und Gündogan aus? Außerdem: Triathlon! 3500 Menschen haben am Sonntag beim größten Langstrecken-Triathlon der Welt mitgemacht, dem Challenge im mittelfränkischen Roth. Unsere Reporterin Isa Fischer war vor Ort. alle Folgen

Und zwar so gut, dass nicht nur der VfL Wolfsburg auf den Algerier aufmerksam wurde. Zahlreiche Klubs hatten den 24-Jährigen auf dem Zettel, bemühten sich um den Mann, der auch in der Europa League Duftmarken seines Könnens hinterließ. Beim historischen 2:1-Heimsieg von Union über den FC Liverpool ragte Amoura im Dezember 2023 heraus, traf zum 1:0 und bereitete den Siegtreffer vor. Nach langem Ringen um die Dienste des Stürmers erhielt der VfL nun den Zuschlag - für 17 Millionen Euro griff Wolfsburg zu.

"Er wird einer der schnellsten Spieler der Liga sein"

Eine gute Investition? Ex-Trainer Blessin ist überzeugt davon, dass sich Amoura auch in der Bundesliga zurechtfinden wird. "Mohammed wird sicherlich einer der schnellsten Spieler der Liga sein, in der schnellsten Messung hatte er bei uns, glaube ich, 36,4 km/h." Zum Vergleich: Die schnellsten Bundesligaspieler der abgelaufenen Saison waren Bayerns Alphonso Davies und Heidenheims Eren Dinkci (jetzt Freiburg) - mit 36,41 km/h.

Geschwindigkeit also für die VfL-Offensive, wo Amoura mit seinem Tempo und seinem Tiefgang im zentralen Bereich rund um einen zweiten Stürmer vorgesehen ist. Hatte er in Lugano häufig noch auf der Außenbahn agiert, setzte auch Blessin auf ihn im Zentrum. "Ich sehe ihn weniger auf dem Flügel, für mich ist er am stärksten als zweite Spitze, der um einen großen Stürmer herumspielt. Er hat einen Riecher in der Box, ist explosiv auf den ersten Metern, hat einen sehr guten Abschluss. Er geht dorthin, wo es wehtut." In 49 Pflichtspielen für Royale Union traf Amoura 23-mal.

Er ist ein echter Sprungwurm. Trainer Blessin über 1,70-Meter-Stürmer Amoura

Noch eine weitere Qualität führt der Trainer bei einem ehemaligen Schützling auf. Eine Stärke, die angesichts von nur 170 Zentimetern Körperlänge überrascht: Amoura ist kopfballstark. "Für seine Größe hat er eine enorme Kopfballqualität, er ist ein echter Sprungwurm", schwärmt Blessin von der Kraft und dem Timing des Angreifers.

Der zudem auch, Hitzkopf hin oder her, "ein lustiger Zeitgenosse" sei, so Blessin. "Im Training macht er auch mal seine drei, vier Seitfallzieher, egal ob im Mittelfeld oder im Sturm. Da musste ich ihn schon mal einbremsen." Der Trainer meint: "Er muss sich sicherlich anpassen, aber es ist auch wichtig, dass man ihn von der Leine lässt. Mit der Spielfreude gibt er sehr viel zurück." Ein Thema war auch immer wieder die defensive Disziplin des Offensivmannes. Blessin: "Er braucht eine Struktur, gerade was die Arbeit gegen den Ball betrifft, da hat er sich aber schon enorm verbessert."

Blessin und Amoura: Wiedersehen Ende Oktober

Davon will künftig der VfL Wolfsburg profitieren. Dem spielte durchaus in die Karten, dass Amoura, der zu Jahresbeginn für Algerien am Afrika-Cup teilnahm und anschließend wegen einer Schulterblessur gehandicapt war, nicht mehr ganz so auffällig agierte. Hatte er in 23 Jupiler-Pro-League-Spielen noch 17-mal getroffen, so ließ er in der Meisterrunde nur noch einen Treffer in neun Partien folgen. Das machte ihn für Wolfsburg überhaupt erreichbar.

Der VfL erhält einen torgefährlichen Tempodribbler, der mit Saint-Gilloise belgischer Vizemeister und Pokalsieger wurde. Zum Wiedersehen mit Erfolgstrainer Blessin kommt es Ende Oktober, wenn der VfL mit Amoura am Millerntor beim FC St. Pauli antritt.