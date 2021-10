Hitziges Spiel in Bietigheim-Bissingen - Freiberg dominiert das Verfolgerduell

Da die TSG Backnang am Sonntag in Rielasingen-Arlen leer ausging, bedeutete das in einem hitzigen Spiel gegen den FC Nöttingen erkämpfte 2:1 des FSV 08 Bietigheim-Bissingen am Freitag die Tabellenführung. Der SGV Freiberg springt nach dem 4:0 in Pforzheim auf Rang zwei, auch die Stuttgarter Kickers kommen der Spitze immer näher.

Das Verfolgerduell zwischen dem 1. CfR Pforzheim und dem SGV Freiberg wurde am Samstag zu einer klaren Angelegenheit. Von englischen Wochen müde Pforzheimer, die die letzten vier Ligaspiele immerhin gewonnen hatten, wurden nach kurzer Abtastphase vom SGV dominiert. Celiktas traf nach verunglückter Abwehr des CfR in der 18. Minute per Distanzschuss aus ungefähr 25 Metern zum 1:0. Salz ließ sechs Minuten später das 2:0 folgen, er vollstreckte aus kurzer Distanz. Damit war Pforzheims Glaube an einen Sieg endgültig auf ein Minimum reduziert. Die Freiberger übten nun mehr denn je Kontrolle aus, nach einem Konter erhöhte Thermann per Flachschuss auf 3:0 (64.). Und sechs Zeigerumdrehungen später durfte sich noch Grüttner in die Torschützenliste eintragen, als er eine Mauersberger-Flanke per Kopf verwertete.

Freiberg ist das eine Schwergewicht der Liga, das andere sind die Stuttgarter Kickers. Die laufen, auch wegen einiger Corona-Ausfälle, der Musik noch etwas hinterher, holen aber mehr und mehr auf. Ein Baustein auf dem Weg in Richtung Tabellenspitze bildete das 3:0 beim TSV Ilshofen. Schon früh pressten die Blauen konsequent, erkämpften sich so viele Bälle und gingen durch einen platzierten Schuss von Moos auch früh in Führung (15.). Ähnliches Bild im zweiten Durchgang: Diesmal war Dicklhuber der frühe Torschütze, als er in der 50. Minute nach innen zog und flach ins Eck traf. Beim 3:0 in Minute 75 arbeiteten die beiden vorherigen Torschützen gut zusammen: Dicklhuber hob einen Freistoß in den Strafraum, Moos nahm die Kugel auf und lupfte den Ball über TSV-Keeper Wieszt hinweg ins Tor. Kleiner Wermutstropfen für die Kickers war die Gelb-Rote Karte für Zagaria drei Minuten vor Schluss, das 3:0 geriet aber nicht mehr in Gefahr und war aufgrund der klaren Stuttgarter Überlegenheit auch in dieser Höhe gerechtfertigt.

Comebacker-Qualitäten zeigte der FSV 08 Bietigheim-Bissingen gegen den FC Nöttingen. Der Freitag nahm in der 19. Minute zunächst eine ungünstige Wendung, da Dobros mit einem Aufsetzer den FCN in Front schoss. Danach übernahm allerdings der FSV mehr und mehr das Zepter, vom Rückstand offenbar unberührt. Nöttingen verteidigte mit einer gewissen Portion Spielglück im Bunde aber geschickt, ehe es in der 64. Minute dann doch passierte. Markopoulos verwandelte einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Verdient, aber aufgrund der Überlegenheit immer noch zu wenig. Aber Bietigheim-Bissingen konnte sich auf seinen Torjäger verlassen, 20 Minuten nach dem Ausgleich verwertete Markopoulos eine Gerezgiher-Flanke zum 2:1. Soviel zum Fußball, in einer hitzigen Partie verabschiedeten sich danach auf Seiten Nöttingens noch Piazza mit Gelb-Rot und Marton mit Rot (grobes Foulspiel) sowie bei der Heimelf Williams ebenfalls mit glatt Rot - er ließ sich nach einem Foul an sich zu einer Tätlichkeit hinreißen - frühzeitig vom Feld.

Das 2:1 reichte für die Tabellenführung, da am Sonntag die TSG Backnang beim FC Rielasingen-Arlen mit 1:2 unterlag. Rasmus erzielte in Minute 49 in Führung für die Heimelf, ehe Tasdelen eine Viertelstunde darauf per Elfmeter ausglich. Zum Mann des Tages avancierte Bertsch, der in der Schlussminute den FCRA zum Sieg und damit auf Platz sechs schoss. In der Nachspielzeit sah Rielasingens Malaj noch Gelb-Rot, kurz darauf war der Dreier vor 562 Zuschauer im Kasten.

SSV Reutlingen lässt sich Sieg entreißen

Der SSV Reutlingen war beim Auswärtsspiel bei der Sport-Union Neckarsulm auf dem allerbesten Weg, das 1:5 in Freiberg unter der Woche ein Stück wiedergutzumachen. Nach einem Doppelpack von Ganaus (10./67.) führte der ehemalige Zweitligist bis in die Nachspielzeit, die den SSV fast nicht härter hätte treffen können. Erst verwandelte Steven Neupert einen Foulelfmeter, kurz darauf fing Neckarsulm einen Reutlinger Abstoß ab, schaltete temporeich um, und Rasic konnte frei auf Torwart Weisheit zulaufend noch das 2:2 markieren. Damit bleibt der SSV tief im Keller stecken, hat jetzt schon acht Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, wenngleich einige Mitkonkurrenten schon bis zu drei Spiele mehr absolviert haben.

Tief im Keller steckt auch der FV Lörrach-Brombach, der dem im Spitzenfeld platzierten 1. Göppinger SV mehr Mühe als gedacht bereitete. Eschmann schoss den FVLB in der 44. Minute sogar in Führung, ehe Göppingen durch Schraml (55.) und Steinbrenner (76.) doch noch zum Pflichtsieg vor eigenem Publikum kam. Ähnlich lässt sich der 1:0-Sieg vom FC Astoria Walldorf II beim Freiburger FC charakterisieren, auch hier gewann ein Team aus der Spitzengruppe nur denkbar knapp bei einem aktuellen Abstiegskandidaten. Äußerst überraschend siegte hingegen der Tabellen-16. Sportfreunde Dorfmerkingen beim FC 08 Villingen, der nach dem vorherigen Spieltag noch Dritter war. Villingen begann gut, nur der Pfosten stand bei einem Sautner-Schuss der Führung im Weg. Kurz vor der Pause erledigte das Gallego Vazquez für Dorfmerkingen, das auch nach dem Ausgleich von Kunz (80.) mutig blieb und bei zwei Kontern durch Mutlu (83.) und Zimmer (88.) den Auswärtscoup bei einem insgesamt sehr fehlerhaft auftretenden FC 08 perfekt machte.

Unter sich waren hingegen die Kellerkinder 1. FC Bruchsal und SV Oberachern, der SVO rückt dank Treffer von Durmus (63.) und Asam (83.) wieder näher an den rettenden Platz 13 heran, den aktuell der SV Linx inne hat. Für den SVL reichte es nur zu einem 1:1 gegen den FV Ravensburg, da die Gäste die Martin-Führung (24.) in der 89. Minute durch Geiselhart noch egalisierten.