Hitziges Duell: Steinbach Haiger kommt gegen Worms nur zu Remis

Am Dienstag wurde in der Regionalliga Südwest einmal nachgeholt. Der TSV Steinbach Haiger ließ gegen Wormatia Worms im Aufstiegsrennen Federn, kam über ein 2:2 nicht hinaus.

Wormatia Worms reiste am Dienstagabend zum schweren Nachholspiel nach Steinbach Haiger. Die gastgebenden Mittelhessen verbuchten früh die erste Großchance des Spiels. Langesberg köpfte nach einer Ecke an den Querbalken. Der Treffer fiel dann überraschend auf der anderen Seite. Marx kam nach einen Stellungsfehler an den Ball, schüttelte Ibrahim ab und traf links ins Tor (14.). Die Freude bei den Gästen war aber nur von kurzer Dauer. Quasi im Gegenzug foulte Marx am anderen Ende des Spielfeldes Tehe, den fälligen Elfmeter verwandelte Stock sicher (16.). Einhergehend mit dem Ausgleich übernahmen die Gastgeber mehr und mehr die Kontrolle, hatten zunächst aber Pech, dass Grimmer Stocks Versuch noch von der Linie kratzte. In der 32. Minute zappelte der Ball dann aber im Netz. Wieder war es Stock, der einen Freistoß herrlich in den Knick schlenzte.

Die Bieler-Elf dominierte auch zu Beginn der zweiten Hälfte, der dritte Treffer wollte aber nicht fallen - unter anderem traf Tehe das verwaiste Tor nicht. Die Quittung dafür bekam Haiger umgehend. Erst glich Loechelt nach Handspiel von Langesberg vom Elfmeterpunkt aus (60.), direkt nach dem Treffer lieferte sich Kirchhoff eine Rangelei mit Kasper und flog nach zweiten vermeidbaren gelben Karte vom Feld. Es dauerte jedoch nur vier Minuten, ehe die nummerische Gleichzahl durch Torres' Ampelkarte (Foul im Mittelfeld) wiederhergestellt war. Es wurde nun hektischer. Weitere gelbe Karten waren die Konsequenz. Worms gestaltete die Begegnung nun deutlich ausgeglichener, hatte sogar mehr Möglichkeiten. Weitere Treffer sollten aber nicht mehr fallen. Es blieb beim Remis, durch das Steinbach Haiger die Riesenchance verpasste, bis auf vier Zähler auf Ulm zu verkürzen.