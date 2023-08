Hitzige VfL-Gangart? Terzic: "Wir müssen unser Spiel in Bochum spielen"

Der Bundesliga-Auftakt war erfolgreich, mehr aber auch nicht: Borussia Dortmund will und muss sich nach dem glücklichen 1:0 über Köln steigern. Erst recht beim extrem motivierten kommenden Gegner Bochum. Das hat auch Trainer Edin Terzic am Donnerstag klipp und klar herausgearbeitet.

Ohne einen herausragenden Gregor Kobel, ohne einen oft als letzte Instanz rettenden Mats Hummels (jeweils kicker-Note 2,0) und ohne die Doch-nicht-Auswechslung von Donyell Malen wäre in dieser Woche eventuell über einen BVB-Fehlstart gesprochen worden. Denn ein Auswärtscoup des 1. FC Köln am vergangenen Samstag war absolut im Bereich des Möglichen.

So aber konnte sich mit einem 1:0 im Rücken auf die anstehende Aufgabe in Bochum (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vorbereitet werden.

Vor dem Ruhrpott-Derby merkte Dortmunds Trainer Edin Terzic allerdings an, dass Lehren aus der Vergangenheit gezogen werden müssen - und damit aus dem Spiel gegen Köln genauso wie aus Spielen gegen Bochum (erst Ende April ein im Meisterschaftsrennen bitteres 1:1).

"Wir reden über Bundesliga-Fußball"

"Man hat gemerkt, dass sie alle unzufrieden waren nach dem Spiel", holte der Coach dabei auf der Pressekonferenz am Donnerstag erst etwas aus und kam so auch auf den 0:5-Auftakt der Bochumer in Stuttgart zu sprechen. "Wenn man sich das Spiel anschaut, sieht man, dass sie auch Möglichkeiten gehabt haben - etwa am Anfang mit 1:0 in Führung gehen zu können oder zu müssen."

Jetzt aber einen niedergeschlagenen Kontrahenten zu erwarten, wäre ein fataler Ansatz - gerade weil jedes Erstligaspiel herausfordernd und Nachbar Bochum ein besonders unbequemer Gegner sei: "Wir reden über Bundesliga-Fußball - und da fällt mir kein Spiel ein, wo ich sagen würde, dass das jetzt nicht intensiv werden wird. Aber klar: Zuhause mit ihrem Publikum war es in Bochum immer sehr hitzig, sehr intensiv und sehr zweikampflastig. Seit Sonntag sprechen wir deshalb darüber, was sich der VfL vornehmen wird."

Ein Entschluss daraus: "Wir müssen unser Spiel in Bochum spielen." Und sich nicht die Gangart des Gastgebers an der Castroper Straße aufdrücken lassen. Dabei gelte es vor allem auf Standards aufzupassen, denn laut Terzic nutzen die Bochumer alles, um gefährlich zu werden. "Schon den Anstoß sehen sie als Standard, wo sie zwei Innenverteidiger vorn positionieren". Auch Einwürfe seien ein Thema. Darüber hinaus verlangt der BVB-Coach, keine unnötigen Situationen durch plumpe Fouls in der Nähe des eigenen Strafraums zuzulassen.

Zu weit vorn attackieren? "Dann ist es schwer, 36 km/h aufzubauen"

Über allem steht laut dem BVB-Trainer aber, dass das eigene Spiel besser wird. "Wir haben letzte Woche viel zu häufig den Dreieraufbau gewählt, obwohl es der Gegner nicht angeboten hat", so Terzic, der direkt darauf von drei Dingen sprach, die im Offensivspiel hoch gehängt werden müssen: die Positionierung im Zentrum, die Positionierung am Flügel - hier standen wir viel zu eng - und der Fakt, dass wir viel zu wenig Torchancen kreiert haben. Wir haben die Räume, die uns angeboten wurden, nicht genutzt. Das heißt: Wir haben uns nicht gut positioniert. Das Timing passte auch nicht. Und das war dann auch der Grund, warum wir fast nur über Standards gefährlich wurden."

Tempomacher: Karim Adeyemi. IMAGO/Team 2

Zusätzlich sei es sehr wichtig, das eigene Spiel so anzugehen, dass potenzielle Stärken des Gegners in eigene Gewinne umgemünzt werden. Also: Wie reagiert das Dortmunder Team auf lange Bälle? Wird die eigene Innenverteidigung unterstützt? Und wie kriegt man das eigene Tempo ins Spiel. Ein Ansatz hier laut Terzic: "Wir haben zuletzt die Zone etwas verschoben und verteidigen etwas tiefer. Das hat den Vorteil, dass wir bei Balleroberung unser Tempo ins Spiel zu bekommen. Denn es bringt nichts, wenn wir die Bälle (gegen einen tiefstehenden Gegner; Anm. d. Red.) am Strafraum erobern. Dann ist es schwer, 36 km/h aufzubauen."

Einer, der diese 36 km/h auf den Tacho bringen kann, ist Karim Adeyemi. Der 21-jährige Flitzer und Dribbelkünstler ist vergangene Woche nach überstandenem Muskelfaserriss schon wieder als Joker dabei gewesen und hat laut seinem Trainer direkt Einfluss auf die Partie gehabt. Also nun Startelf? Möglich - zumal Terzic große Stücke auf den deutschen Nationalspieler hält: "In Karim steckt ein unglaubliches Potenzial, was wir jeden Tag hier in Brackel sehen. Aber wir wissen auch, dass eine Form von Konstanz und Effektivität noch dazukommen muss. Und die haben wir in Angriff genommen mit dem Trainerteam und ihm. Das ist auch der Weg, den er gehen will. Er hat sich bewusst für uns entschieden, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen."

Fragezeichen bei Ryerson, Update bei Reyna

Allgemein sprach Terzic auch über den zur Verfügung stehenden Kader für Samstag. Groß ändern werde sich wenig. Nur: "Julian Ryerson hat zu Beginn des Spiels eine fiese Grätsche von hinten bekommen. Er konnte weiterspielen, doch im kalten Zustand wurde es bisschen schlimmer. Deswegen konnte er auch nicht beschwerdefrei trainieren und ist damit noch ein Fragezeichen vor dem Spiel in Bochum."

Und: "Gio Reyna steht heute erstmals mit auf dem Platz und kann Teile des Trainings mitmachen." Hier zeichnet sich ein Comeback ab. Der US-Amerikaner hatte sich im Finale des Gold-Cups Anfang Juni eine nicht näher bekannte Fußverletzung zugezogen.