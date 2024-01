Hitzfeld im Interview: "Weil ich nicht Fan bin, muss ich nicht leiden"

Die Öffentlichkeit meidet Ottmar Hitzfeld inzwischen nahezu komplett, für das kicker-Interview hat er aber ohne Zögern zugesagt. Der ehemalige BVB- und Bayern-Coach spricht über Existenzangst, den deutschen EM-Gegner Schweiz - und über seine ersten Sätze in der Kabine nach dem verlorenen CL-Finale gegen Manchester United.

Herr Hitzfeld, an diesem Freitag vollenden Sie Ihr 75. Lebensjahr. Wie sehen Sie diesem Geburtstag entgegen?

Mit großer Gelassenheit, weil ich mit mir im Reinen bin und keinen Alltagsstress mehr habe. Da es mir gesundheitlich sehr gut geht, bin ich sehr dankbar für die 75 Jahre, die ich erleben durfte.

Es heißt so gerne, man sei so alt, wie man sich fühle. Wie alt fühlen Sie sich?

Für mich ist nicht die Anzahl der Lebensjahre entscheidend, sondern mein physischer und psychischer Zustand. Und da geht es mir sehr gut.

Nach der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien haben Sie im gängigen Rentenalter von 65 Jahren als Trainer aufgehört, drei Jahre später als Experte bei Sky. Sind Sie zu früh, zu spät oder zum richtigen Zeitpunkt ausgestiegen?

Im Nachhinein beurteilt, war es die perfekte Entscheidung, was ich zu jenem Zeitpunkt, da ich sie traf, nicht wusste. Seinerzeit war es für mich wichtig, alles zu beenden. Mittlerweile hat es sich herausgestellt, dass mir die jetzige Art der Lebensführung sehr guttut.

Hatten Sie Probleme damit, loszulassen?

Nein, überhaupt nicht. Ich bin innerlich viel ruhiger geworden. Wenn ich unmittelbar nach meinem Karriereende Fußball schaute, spürte ich ein, zwei Jahre danach noch immer diesen Druck, wenn samstags um halb vier die Bundesliga begann. Die innere Batterie lief da noch.

Felix Magath sagte im kicker-Interview im vergangenen Sommer anlässlich seines 70. Geburtstags, er wolle noch gerne weiterarbeiten. Können Sie diese Haltung verstehen?

Natürlich, weil jeder für sich entscheiden muss. Und wenn einer das Gefühl hat, er könne noch helfen - was Felix Magath mit seiner Erfahrung sicherlich kann -, und er den Trainerjob liebt, wieso sollte er dann nicht weitermachen? 70 Jahre sind kein Alter. Für mich jedoch war eine solche Lebensplanung unvorstellbar.

Fordern drei Jahrzehnte im Trainerjob, wie Sie ihn lebten, einfach eine Ruhepause im dritten Lebensabschnitt, um sich von dieser Last zu befreien?

Grundsätzlich ist die Entscheidung aufzuhören nicht einfach. Ich habe versucht, mich darauf vorzubereiten, und mir vorher schon Gedanken gemacht, wie es wohl sein würde, wenn ich in Rente gehe. Aber definitiv vorbereiten kann man sich nicht auf den Ruhestand. Dieser Übergang braucht Zeit und erfolgt stufenweise. Der Fußball ist ja immer tages- aktuell, und ich schaue ihn mit Leidenschaft, interessiere mich für viele Mannschaften, verfolge die Trainer und ihre Entscheidungen, wie sie auf Rückstände reagieren. Da lebt man weiterhin mit, ich konnte da nicht von jetzt auf gleich komplett abschalten. Ich habe mich damals noch als Nationaltrainer mit der Schweiz für die WM 2014 qualifiziert und dachte, das sei nun ein wirklich guter Zeitpunkt, um nach der WM mit 65 Jahren aufzuhören in Brasilien, in einem Land, in dem der Fußball eine so hohe Bedeutung genießt.

Spüren Sie erst nach dem Stress der Fußballkarriere, was wahre Lebensqualität bedeutet?

Ich weiß ja nicht, ob ich glücklich gewesen wäre, wenn ich mit 50 Jahren aufgehört und nicht mehr gearbeitet hätte. Und die Arbeit hat mir auch Spaß gemacht. Das Leben kann lang werden; und hört man zu früh auf und bereut das anschließend, kann man es nicht mehr oder nur schlecht korrigieren.

Wie sieht Ihr Leben heute aus?

Ich mache etwas Sport, fahre aber nicht mehr Ski, weil ich in meinem Alter nichts riskieren möchte, schließlich falle ich nicht mehr so leicht. Ich bin kein perfekter Skifahrer. Golf kann ich noch immer spielen. Und mit den Enkeln kicken geht auch.

Sie haben drei …

… ja, Henry ist acht, Carlotta sechs und Oscar fünf.

Inwiefern ähnelt der Opa Ottmar Hitzfeld dem früheren Trainer Ottmar Hitzfeld?

Mit Ratschlägen halte ich mich zurück, außer wir kicken zusammen. Henry spielt in Pullach, da hat er seinen Trainer. Da möchte ich mich nicht einmischen. Oscar kickt mit großer Leidenschaft, außerdem ist er der größte Bayern-Fan.

Warum haben Sie sich so sehr zurückgezogen?

Ich habe für mich generell die Entscheidung getroffen, dass ich mich öffentlich zu aktuellen Themen nicht mehr äußere. Anfragen gäbe es genug, aber ich sage immer ab, weil es sich so einfacher und ruhiger lebt, viel gelassener und entspannter.

Haben Sie noch zu früheren Spielern, Trainern oder Wegbegleitern Kontakt?

Eigentlich zu keinen mehr. Als Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic beim FC Bayern noch tätig waren, habe ich ihnen hin und wieder Kurznachrichten geschrieben und ihnen vor großen Spielen alles Gute gewünscht oder ihnen zu Erfolgen gratuliert.

Warum haben es beide nicht so hingekriegt, wie es sich die Bosse in München gewünscht hatten?

Um ihre Arbeit beurteilen zu können, müsste ich Interna kennen.

Inwieweit verfolgen Sie noch heute den Fußball?

Sehr. Der Fußball ist meine Leidenschaft, mein Hobby. Ich freue mich immer wieder auf Bundesligaspiele oder internationale Begegnungen, ich sehe auch die englische Premier League und da gerne Liverpool, die Schweizer und die französische Liga. Ich fiebere nicht mit, sondern genieße es, wenn etwa schöne Tore fallen, und respektiere die Leistung, die dahintersteckt. Weil ich nicht Fan bin, muss ich nicht leiden.

Ottmar Hitzfeld holte auch mit den Bayern den CL-Titel. imago images/Ulmer

Schauen Sie den Fußball mehr analytisch mit dem Blick des früheren Trainers oder wie ein Zuschauer?

Ich schaue Fußball mehr unter taktischen Gesichtspunkten und beobachte, wie der eine Trainer auf einen Schachzug des anderen eingeht.

Was fällt Ihnen mit der mehrjährigen Distanz vor allem am heutigen Fußball auf?

Der Fußball entwickelt sich ständig weiter. Es ist zu sehen, dass die jungen Spieler eine sehr gute Ausbildung haben, in der Präzision im Passspiel oder in ihrer Physis.

Gibt es spielerische oder taktische Entwicklungen, die Sie besonders gut finden?

Pressing kann jede Mannschaft spielen, das ist nicht so schwierig. Aber wer Pressing praktiziert, muss in der Abwehr schnelle Spieler haben, weil es ein riskantes Stilmittel ist. Mir gefällt es weniger, wenn eine Mannschaft allein den Ballbesitz pflegen möchte und jeder zweite, dritte Pass auf Sicherheit ausgerichtet ist. Ich bevorzuge es noch immer, wenn Mannschaften Risiko eingehen, schnell nach vorne spielen und den Abschluss suchen.

Welche Teams fallen Ihnen da ein?

Paris mit den überragenden Individualisten wie Kylian Mbappé sehe ich gerne oder den FC Liverpool, der sehr offensiv nach vorne spielt. In der Bundesliga muss der FC Bayern als Favorit immer offensiv ausgerichtet sein, aber wenn der Gegner gegen die Münchner immer nur hintendrin steht, ist es nicht so spannend.

Welche Spieler, gerade junge, machen Ihnen beim Zuschauen besondere Freude?

Beim FC Bayern gibt es interessante junge Spieler, vor allem Jamal Musiala, der mit seinem goldenen Schuss in Köln am letzten Spieltag der vergangenen Saison dem Verein die Meisterschaft gesichert hat. Er kann mit seiner Unbekümmertheit über sich hinauswachsen, allerdings hat er jetzt mehr Druck, da wird es etwas schwieriger werden für ihn. Musiala gefällt mir unglaublich, an guten Tagen ist er perfekt. Er kann ein ganz großer Spieler werden. In Dortmund gefällt mir Karim Adeyemi sehr gut, weil er zielstrebig und mit viel Risiko nach vorne geht, sodass natürlich Ballverluste vorkommen. In Leverkusen imponieren mir Jeremie Frimpong und selbstverständlich Florian Wirtz, der sicher auch ein großer Spieler werden wird mit seiner Technik, dem Tempodribbling und einer starken Persönlichkeit.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung in Ihrem früheren Klub FC Bayern?

Der FC Bayern steht immer im Blickpunkt der Bundesliga, und wenn der Verein nicht Erster ist, hat man Baustellen und Diskussionen im Team und um das Team herum. Die Bayern haben einen riesigen Kader mit sehr guten, perfekten Spielern, da herrscht eine gewisse Unruhe, weil du jeden spielen lassen musst.

Trainer Thomas Tuchel möchte sogar noch mehr Spieler haben …

(lächelt) … das muss er entscheiden.

Sind Sie mit Ihrem anderen Ex-Verein, Borussia Dortmund, zufrieden?

Dass Dortmund in dieser Saison mehr Probleme hat, ist normal, nachdem die Meisterschaft im Mai so knapp verpasst wurde. Ein solches Negativerlebnis wirkt immer nach, es muss erst Schritt für Schritt verarbeitet werden. Jedes Mal, wenn die Mannschaft nicht gewinnt, kommen immer wieder Bedenken auf. Für die Borussia wird es eine schwierige Übergangssaison.

Was haben Sie gedacht oder empfunden, als die Dortmunder am letzten Spieltag der vorigen Saison den Titel doch noch den Bayern überlassen mussten?

Ich dachte immer nur an Edin Terzic. Er macht einen sehr guten Job, ist ein sympathischer Trainer, der viel Menschlichkeit ausstrahlt, der ruhig und sachlich bleibt. Um Terzic tat es mir leid sowie für die Dortmunder Fans, weil ich weiß, wie sie leiden. Wenn man den Titel so vor Augen hat und überall die Meisterfeier geplant hatte - und dann passiert so etwas: Das war tragisch, ein absolutes Drama.

Was würden Sie im Fußball einführen oder ändern, wenn Sie das Recht dazu hätten?

Der VAR ist nicht schlecht, aber man darf es damit nicht übertreiben. Ich finde es schlimm und überzogen, wenn nach zwei Minuten noch eine Entscheidung korrigiert wird. Die Fans müssen dann eine so lange Zeit zittern, sie haben oft schon gefeiert und sind dann am Boden zerstört. Da gehen dem Fußball Emotionen verloren. Es darf nur um krasse Fehlentscheidungen gehen, wie es ursprünglich vorgesehen war. So wird es aber nicht mehr gehandhabt. Darüber sollte man sich Gedanken machen.

Welche Probleme müssten im Fußball vor allem geklärt werden?

Wichtig wäre in Deutschland, ausländischen Investoren eine Möglichkeit zu geben, damit die deutschen Mannschaften noch stärker werden. Auch die kleinen Klubs könnten davon profitieren, um international besser mithalten zu können.

Welche Nachfolger im Trainerjob verfolgen Sie mit besonderem Interesse?

Ich kann mich mit allen Trainern, die in jungen Jahren schon an der Seitenlinie stehen - egal, in welcher Liga - identifizieren. Terzic zählt dazu, Xabi Alonso, Sebastian Hoeneß macht einen sehr guten Job, auch der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann ist noch jung.

Heute wird ständig über Matchplan oder Philosophie gesprochen. Was denken Sie, wenn Sie diese Begriffe hören?

Dann mache ich am Fernsehapparat den Ton aus. Auch wenn Kommentatoren zu viel reden oder Expertinnen und Experten den Fußball erklären. Der Fußball ist und bleibt einfach - und er muss es weiterhin sein, die Fans müssen ihn verstehen.

Wo beginnt der Einfluss eines Trainers, wo endet er?

Sobald das Spiel beginnt, schwindet der Einfluss. Der Trainer kann zwar immer von der Außenlinie aus taktisch umstellen oder Ein- und Auswechslungen vornehmen, aber die Wirkung bleibt begrenzt. Vielmehr muss man Spieler haben, die auf dem Platz die richtigen Entscheidungen treffen, die dort Leader sind, der verlängerte Arm des Trainers. Diesen Typus muss ein Trainer ausbilden …

… wie Sie es früher bei Stefan Effenberg oder Oliver Kahn taten …

… ja, diese Spieler muss man stärken, sie mit der Verantwortung betrauen und auch - was ganz wichtig ist - in der Öffentlichkeit loben.

Der französische Welt- und Europameister Bixente Lizarazu - um nur einen gewichtigen Kronzeugen anzuführen - schwärmt noch heute von Ihnen, weil Sie Ihren Profis bewusst Freiheiten gewährten. Sie waren aber auch streng, selbst ein Lothar Matthäus oder Oliver Kahn mussten Geldstrafen zahlen. Sind Psychologie und Menschenführung wichtiger als die Wahl der Dreier- oder Viererkette?

Aus meiner Sicht schon. Jeder hat einen Matchplan, den gab es schon immer, aber man sprach nicht darüber und benutzte nicht so viele Begriffe, schon gar keine englischen. Lasst uns im Fußball beim Einfachen bleiben!

Sie waren ein Meister der Selbstkontrolle. Liegt dieser besondere Charakterzug in den Genen? Oder haben Sie ihn sich durch harte Arbeit angeeignet?

Man muss sich entwickeln. Dazu ist Selbstreflexion wichtig, man muss über seine Entscheidungen im Spiel nachdenken, auch über sein Verhalten in der Öffentlichkeit: dass man sich nicht provozieren lassen darf, dass man nicht ausflippen soll und die Ruhe bewahrt. Als Schweizer Nationaltrainer habe ich einmal den Stinkefinger gezeigt …

… es war am 12. Oktober 2012 beim 1:1-Unentschieden im WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen gegen den spanischen Schiedsrichter …

… (lächelt) das tat mir zwar gut, kostete mich aber zwei Spiele Sperre. Eine solche Geste darf einem nicht zu oft passieren. Als Kind war ich auch jähzornig und musste mich entwickeln.

Als Chefcoach schickten Sie Ihren Assistenten Michael Henke an der Linie steil …

… ja, richtig. (lacht)

Waren die Stunden und Tage nach der 1:2-Niederlage gegen Manchester United im Champions-League- Finale 1999 - die Gegentore fielen in Barcelona dramatisch erst in der Nachspielzeit - die schwierigsten und wichtigsten in Ihrer erfolgreichen Laufbahn?

Ottmar Hitzfeld wurde auch in Dortmund gefeiert. imago images/Stockhoff

Ja, es hatte schon in der Nacht danach begonnen, da überlegte ich, was jetzt zu tun sei. Man muss die Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt treffen und darf die Lösung von Konflikten nicht zu lange hinausschieben. Ein Trainer muss da sofort agieren. Ich habe damals gespürt, dass das ganze Gefüge wackelte und alles auf der Kippe stand.

Zwei Jahre später holte Ihre Mannschaft den Titel, den wichtigsten in Europas Klub-Fußball.

Ich hatte ihr gleich nach der Niederlage gesagt, dass wir jetzt zusammenhalten müssten und uns nicht gegenseitig zerfleischen dürften, dann würden wir die Champions League in den kommenden Jahren gewinnen, weil wir eine starke Mannschaft seien und auch gegen Manchester United besser waren. Das waren die ersten Sätze in der Kabine.

Sie haben drei Champions-League-Endspiele als Trainer erlebt und zweimal den Pokal gewonnen, 1997 mit Borussia Dortmund und 2001 mit dem FC Bayern. Welche Erinnerungen verbinden Sie heute mit diesen Finals und Ihren Titeln überhaupt?

Jede Meisterschaft war für mich äußerst wichtig, schon die erste mit dem SC Zug, 1983, in der Schweizer Nationalliga B. Oder der Pokalgewinn mit dem FC Aarau 1984/85. Oder die fünf Titel mit Grasshoppers Zürich. Es waren alles wichtige Triumphe für mich, dadurch bekam ich die Chance, mich zu verbessern und aus der Schweiz in die Bundesliga zu kommen. Natürlich ist die Champions League die Krönung einer Fußballkarriere, aber jeder Titel war für mich von Bedeutung. Als Trainer lebt man ja dafür.

Neben den zwei Triumphen in der Champions League wurden Sie als Trainer siebenmal Deutscher Meister, dreimal DFB-Pokal-Gewinner, zweimal Meister in der Schweiz und dort dreimal Cupsieger. Was bedeuten Ihnen diese Titel heute?

Weiterhin sehr viel. Hinter jedem steckt sehr viel Herzblut, sehr viel harte Arbeit. Aber es arbeiten ja alle hart, die Titel waren also eher eine Belohnung für unsere Leistung. Ich habe auch schmerzhafte Niederlagen erlitten, deshalb schätzt man es umso mehr, wenn man im Finale 2001 in Mailand gegen den FC Valencia im Elfmeterschießen gewinnt.

Christian Streich macht seit Jahren tolle Arbeit in Freiburg, mit Titeln ist es dort aber schwierig. Stellt es ein Privileg dar, große Klubs mit großen Titelchancen trainieren zu dürfen?

Christian Streich ist ein Phänomen, er gibt ständig gute Spieler ab, baut sofort eine neue Mannschaft auf und spielt oben mit. Ich wurde für meine Vorleistungen in kleineren Klubs mit der Anstellung bei Dortmund und dem FC Bayern belohnt. Und bei diesen Vereinen muss man dann Titel holen, sonst ist man schnell wieder weg. Der Druck ist da gewaltig; allerdings haben Trainer, die gegen den Abstieg spielen, mehr Druck. Mit ihnen hätte ich nie tauschen wollen.

Sie sprachen 1998, als Sie aus Dortmund nach München wechselten, von Existenzangst. Wurden Sie davon lange verfolgt?

Am Schluss nicht mehr. Und ich würde eher von Ängsten sprechen. Es ist okay, wenn man finanziell abgesichert ist. Wenn man aber mit 50 Jahren entlassen wird und dann vielleicht noch ein zweites Mal, dann ist man weg vom Fenster. Und was machst du dann? Es bleiben ja noch 15 Jahre. Du hast zwar Geld, aber keinen Job. Womöglich kannst du kleinere Mannschaften übernehmen, aber die Messlatte hatte ich für mich sehr hoch gelegt.

Nach Ihrer ersten Meisterschaft mit dem FC Bayern klangen Sie am Sonntagvormittag danach alles andere als euphorisch und sagten völlig überraschend, Sie müssten immer die Antennen ausfahren, wenn Sie in die Säbener Straße Richtung Trainingsgelände einbiegen. Ein Feierbiest, wie sich Ihr Kollege Louis van Gaal einmal bezeichnete, waren Sie nie?

Ich war innerlich schon sehr glücklich und erleichtert. Es war ein fantastisches Gefühl, am folgenden Tag aufzuwachen mit dem Wissen, dass man es geschafft hatte. Aber man muss es dann gleich wieder bestätigen, es muss sofort der Blick nach vorne gerichtet werden. Ich war nicht der Typ, der drei, vier Wochen lang nonstop gefeiert hat.

Ihre letzte Partie auf der Bank war das WM-Achtelfinale 2014, als die Schweiz gegen Argentinien mit Lionel Messi in der 118. Minute das 0:1 von Angel di Maria hinnehmen musste. War dieses spektakuläre und wiederum dramatische Ende ein würdiger oder bezeichnender Abschluss Ihrer großen Karriere?

Ich hätte es mir schöner vorstellen können. Aber dieses letzte Spiel war symbolisch für den Fußball, es bot alles, den glücklichen Sieger, den traurigen Verlierer, und zeigte, wie dramatisch der Fußball sein kann. Ich war damals auch am Boden zerstört, im Elfmeterschießen hätten wir jeden Gegner, auch Argentinien, schlagen können. Aber man muss es nehmen, wie es kommt, und dankbar sein für das, was man erreicht hat. Es war ein großer Abschied.

Bei der Europameisterschaft in diesem Jahr treffen die Schweiz und die deutsche Nationalelf in der Gruppe aufeinander. Was erwarten Sie da?

Es ist ein Derby, in dem Deutschland Favorit ist. Doch die Schweiz mit Trainer Murat Yakin kommt mit sehr vielen guten, talentierten und auch erfahrenen Spielern. Die Schweiz hat Qualität.

Die DFB-Elf steckt seit Jahren in der Krise. Wird bis zur oder bei der EM die Wende gelingen?

Ich bin da optimistisch. Manchmal sind Rückschläge hilfreich, um daraus zu lernen und die Störfeuer zu löschen. Zu Beginn der Vorbereitung ist bei vorherigem Misserfolg jeder noch fokussierter, jeder schärft die Sinne, und es bleibt noch Zeit. Die deutsche Mannschaft hat die Klasse, zu Hause ist sie gegen jeden Gegner in der Gruppe Favorit. Da muss sie weiterkommen, ohne Wenn und Aber.

Bekommt es der Bundestrainer Nagelsmann hin?

Ja, er hat die Erfahrung und war schon erfolgreich.

Wird in der Bundesliga Bayer 04 Leverkusen den FC Bayern bis zum Saisonende fordern?

Ich bin sehr gespannt. Bisher spielte Leverkusen fantastisch und mit sehr viel Selbstvertrauen. Die Frage ist, wie die Mannschaft auf Rückschläge reagiert. Aber Xabi Alonso ist ein ruhiger und guter Typ.

Sie hatten lukrative Angebote von Real Madrid oder Manchester United. Denken Sie im Rückblick auf Ihre große Karriere nicht ab und zu, dass Sie es doch einmal im Ausland hätten probieren sollen?

Nein, da habe ich nichts verpasst. Es war die richtige Entscheidung, weil es keinen Sinn macht, wenn man die Sprache nicht beherrscht und nur einen Dolmetscher hat, von dem man nicht weiß, was er übersetzt. Ein Trainer muss die Menschen spüren und das komplette Umfeld verstehen. Außerdem war ich immer heimatbezogen, in Deutschland und in der Schweiz fühlte ich mich stets wohl.

Was sollte vom Erfolgstrainer und großen Sportsmann Ottmar Hitzfeld vor allem bleiben?

Dass ich Mensch war und Menschlichkeit gelebt habe sowie Respekt gegenüber allen anderen.

Unsere Generation gehört einer Altersgruppe an, die sich im letzten Drittel ihres Lebens befindet. Beschäftigt Sie dieser Gedanke?

Nein. Ich werde hin und wieder dazu befragt, mache mir aber nicht allzu viele Gedanken darüber. Ich bin froh, dass ich in einer guten körperlichen und mentalen Verfassung bin. Das ist entscheidend.

Wie gehen Sie mit dem Thema Tod um?

Damit beschäftige ich mich nicht, weil es keinen Sinn macht. Wenn ich sage, ich lebe im Jetzt, möchte ich alles andere ausblenden. Man weiß, dass alles endlich ist. Ich muss mich auf das Jetzt konzentrieren.

War Ihr Leben im und für den Fußball die absolut richtige Wahl?

Ja. Ich wurde gezwungen, Trainer zu werden. Eigentlich wollte ich Lehrer werden, das Schulamt wollte eine Nachprüfung, das wollte ich nicht und dachte, dann probiere ich es eben als Trainer. Und da hatte ich Erfolg, also bin ich im Trainergeschäft geblieben. Es war ein Glücksgriff.

Wie werden Sie Ihren Ehrentag feiern?

Im engsten Familienkreis.