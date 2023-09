Hitzeschlacht: Medvedev will es mehr und steht im Halbfinale

Das Duell der beiden Freunde Daniil Medvedev und Andrey Rublev war eine leidenschaftliche und vom Ergebnis her eine klare Angelegenheit. Medvedev siegte und verlängerte Rublevs schwarze Major-Serie.

So sehen Sieger aus: Daniil Medvedev. Getty Images

Die fürchterliche Viertelfinalserie von Andrey Rublev geht weiter. Im Duell gegen Daniil Medvedev verlor Rublev schon sein neuntes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier - weiter kam er bisher nie. Die schwarze Serie bei Majors begann bei den US Open 2017, als er gegen den späteren Sieger Rafael Nadal in den drei Sätzen gerade mal fünf Spiele holte (1:6, 2:6, 2:6).

Und auch sechs Jahre später war mal wieder in der Runde der letzten Acht Schluss - diesmal gegen seinen Freund aus Moskau Daniil Medvedev, dessen kanpp einjährige Tochter Rublev als Taufpaten hat. Nach fast drei Stunden hieß es 6:4, 6:3 und 6:4.

Das Übel begann im ersten Satz, als sich Rublev beim Stand von 4:4 vom Schiedsrichter benachteiligt sah und das Break zum 4:5 kassierte. Medvedev nutzte die Unkonzentriertheit seines Kontrahenten und nutzte die Chance eiskalt zum Satzgewinn.

Satz zwei: Rublev wirft eine 3:1-Führung weg

Im zweiten Satz schien das Pendel dann aber zunächst zugunsten von Rublev auszuschlagen - mit 3:1 zog er per Break davon, doch Medvedev antwortete prompt mit dem Re-Break. Dieser Tiefschlag kosteten Rublev wieder einiges an Nerven, denn plötzlich lag er 3:5 zurück - und das, obwohl Medvedev zwischenzeitlich eine medizinische Auszeit nahm und zwei tiefe Atemzüge an einem Asthma-Spray vornahm.

Dennoch ließ Rublevs Körpersprache in dieser entscheidenden Phase des zweiten Durchgangs nichts gutes vermuten - hängende Schultern, Schimpfen und ratloses Hände gen Himmel reißen, personifizierte Zuversicht sieht anders aus. Passenderweise eröffnete Rublev mit einem Doppelfehler seinem Gegenüber einen weiteren Breakball, den Medvedev mit einem Rückhand-Passierschlag versenkte und damit auch Satz zwei eintütete. Nach dem 3:6 schimpfte Rublev weiter mit sich und dem Schiedsrichter, ehe er zur mentalen Sammlung per Time-out in den Katakomben verschwand.

Break-Festival in Satz drei - und alarmierende Worte von Medvedev

Die Maßnahme zeigte positive Folgen - zunächst. Wieder schaffte Rublev ein frühes Break, führte 2:1 und gab direkt seinen Service zum 2:2 wieder ab. Doch diesmal schwächelte Medvedev weiter und konnte den kurzen Hänger von Rublev eben nicht nicht nutzen. Das nächste Break war die Folge und Rublev hatte wieder die Nase vorn.

Irgendwann wird einer hier auf dem Platz sterben und ihr seht zu. Daniil Medvedev

Offensichtlich litt Medvedev in dieser Phase angesichts der Hitze und Luftfeuchtigkeit vor allem körperlich - beim Seitenwechsel zum 3:4 senkte er seinen Kopf Richtung Kamera und sagte deutlich. "Irgendwann wird einer hier auf dem Platz sterben und ihr seht zu."

Das immer wieder von langen Rallies geprägte Duell wurde nun zu einem rein körperlichen Abnutzungskampf - die Frage war nicht: Wer spielt besser, sondern wer hält durch? Nach vier Breaks war es Medvedev, der seinen Service zur 5:4-Führung durchbrachte und Rublev damit maximal unter Druck setzte.

Rublev war angeknockt, wehrte vier Matchbälle bravourös ab, doch auf den fünften hatte er keine Antwort mehr. Rublev schlug die Vorhand ins Netz und Medvedev war zu platt, um über seinen Dreisatzsieg zu jubeln.

Letztes Halbfinal-Ticket: Zverev oder Alcaraz?

Im Halbfinale trifft Medvedev nun auf den Sieger des nächtlichen Duells zwischen Alexander Zverev und dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz. Das andere Halbfinale bestreiten Novak Djokovic und US-Shooting Star Ben Shelton. Der Serbe schlug Taylor Fritz aus den USA, im rein US-amerikanischen Viertelfinale setzte sich Shelton gegen Frances Tiafoe in vier Sätzen durch.