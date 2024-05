Hitler-Gruß-Video: Rapid entzieht Jahresabo und verhängt Stadionverbot

Ein im Rahmen des Cupfinales entstandenes Video bringt den SK Rapid wieder einmal mit Negativschlagzeilen abseits des Platzes in Verbindung.

Der SK Rapid hat sich von einem mutmaßlichen Hitlergruß einer in den Klubfarben gekleideten Person beim Cupfinale am 1. Mai in Klagenfurt klar distanziert. "Rechtsradikales Verhalten hat beim SK Rapid keinen Platz und wird stets klare Konsequenzen bzw. Sanktionen nach sich ziehen. Alle Verantwortlichen des SK Rapid verurteilen dieses Verhalten auf das Schärfste", verlautete der Verein. Man habe sofort nach Kenntnis des Videos Montagfrüh rechtliche Schritte eingeleitet.

Das betreffende Video, das laut Rapid vergangenen Mittwoch in Klagenfurt entstanden sein müsse, zeige eine Person in grün-weißem Outfit, die sich nicht nur unmöglich benehme, sondern darüber hinaus den rechten Arm zum Hitler-Gruß erhebe. Auf dieses völlig inakzeptable Verhalten reagierten die im Cupfinale gegen Sturm Graz 1:2 unterlegenen Wiener mit der Einleitung juristischer Schritte gegen den mutmaßlichen Täter.

Dieser konnte schnell ausgeforscht werden, wie Rapid am frühen Montagnachmittag mitteilte, sei der Mann kein Vereinsmitglied. Allerdings wird ihm seine Jahreskarte entzogen und ein unbefristetes Hausverbot im Allianz-Stadion ausgesprochen. Außerdem beantragt Rapid bei der Bundesliga ein österreichweites Stadionverbot und bringt Strafanzeige gegen die betreffende Person ein.