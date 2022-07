Novum bei der Copa Libertadores - Trainer an Tankstelle entlassen

Erstmals stehen bei der Copa Libertadores nur noch Teams aus zwei Ländern im Viertelfinale. Für den Trainer der Boca Juniors endete die Amtszeit kurios.

Ungewöhnliches Ende: Sebastian Battaglia (2. v. re.) wurde an einer Tankstelle gefeuert. Anadolu Agency via Getty Images

Bei der 63. Auflage der Copa Libertadores stehen nur noch Teams aus Brasilien und Argentinien im Viertelfinale. Dass nur noch Vertreter aus zwei Ländern die Runde der letzten Acht bestreiten, gab es in der Historie des Wettbewerbs bislang noch nie. In den in der Nacht auf Freitag zu Ende gegangenen Achtelfinals verabschiedeten sich in EMELEC Guayaquil (Ecuador), Libertad Asuncion, Cerro Porteno Asuncion (beide Paraguay) und Deportes Tolima Ibaque (Kolumbien) die letzten Klubs aus anderen Ländern.

Das Viertelfinale der Copa Libertadores in der Übersicht

Im Viertelfinale, das im August ausgespielt wird, stehen nun fünf Mannschaften aus Brasilien und drei aus Argentinien - allerdings erstmals seit 2014 keines der beiden traditionsreichen Topteams aus Buenos Aires. River Plate scheiterte im Stadtduell an Velez Sarsfield, die Boca Juniors ereilte das Aus im Elfmeterschießen gegen Corinthians Sao Paulo.

Für Boca-Juniors-Coach Sebastian Battaglia bedeutete das Aus auch das Ende seiner Amtszeit - an einem ungewöhnlichen Ort. Nach dem verlorenen Elfmeterschießen am Mittwoch befand sich der 41-Jährige bereits auf dem Heimweg, als ihn der Vorstand zu einem Zwischenstopp auf einer Tankstelle im Norden von Buenos Aires einberief. Dort wurde Battaglia dann entlassen. "Das ist jetzt Geschichte, und so ist es passiert", bestätigte er am Tag danach.