Historisches Lions-Pech - und ein neuer Super-Bowl-Favorit? Elf Erkenntnisse aus Week 5

Die Detroit Lions erregen Mitleid, Tom Brady kennt kein Alter - und Lamar Jackson stellt einen Rekord auf Kosten eines anderen auf. Best of NFL 2021, Week 5.

1. Die Fans der Detroit Lions bleiben bemitleidenswert. Nachdem das Team in der Vorwoche gegen die Baltimore Ravens durch das längste Field Goal der NFL-Geschichte verloren hatte, folgte nun gegen die Minnesota Vikings der nächste späte Tiefschlag. Die Lions sind damit das erste Team, das in einer Saison gleich zweimal durch ein Field Goal aus über 50 Yards bei auslaufender Zeit verliert - und sie haben es sogar in aufeinanderfolgenden Wochen geschafft.

2. Nicht alle Kicker zeigten sich zuletzt so präzise. Ganze 13 Extrapunkte wurden in Week 5 verschossen - nie in der Super-Bowl-Ära waren es an einem Spieltag mehr. Insgesamt trafen die NFL-Kicker bei 25 Schüssen das Ziel nicht, so viele wie zuletzt 1987.

3. Die Buffalo Bills sind der neue Top-Favorit in der AFC - und vielleicht sogar in der gesamten NFL? Das überraschend deutliche 38:20 bei den Kansas City Chiefs hatte Statement-Charakter. In den vergangenen vier Spielen hat das Team um den zuletzt überragenden Quarterback Josh Allen immer mindestens 35 Punkte erzielt.

5. Die Kansas City Chiefs sind vielleicht nicht mal mehr der Favorit in der eigenen Division. Denn dort haben sich die Los Angeles Chargers mit ihrem glänzend aufgelegten Quarterback Justin Herbert beim spektakulären 47:42 über die Cleveland Browns ins Rampenlicht gespielt. Die Chiefs hingegen stecken in einer handfesten Krise, haben völlig überraschend gemeinsam mit den abgeschlagenen Jacksonville Jaguars die meisten Turnover der bisherigen Saison (elf).

6. Tom Brady kennt kein Alter. Der 44-Jährige warf am Sonntag beim 45:17 seiner Tampa Bay Buccaneers gegen die Miami Dolphins ganze fünf Touchdown-Pässe - zum bereits neunten Mal in seiner Karriere. Nur der vor der Saison zurückgetretene Drew Brees liegt mit elf noch vor ihm. Besonders bemerkenswert: Ganze vier der neun 5-TD-Spiele hatte Brady nach seinem 40. Geburtstag.

7. Davante Adams ist einfach nicht aufzuhalten. Der Wide Receiver der Green Bay Packers übertraf sich nun selbst und erzielte beim Overtime-Sieg seines Teams in Cincinnati erstmals in seiner Karriere über 200 Yards Raumgewinn. Zudem markierte das Spiel bei den Bengals das erste Mal in der langen Franchise-Geschichte, dass die Packers in einem Spiel einen Quarterback mit über 300 Passing-Yards (Aaron Rodgers), einen Receiver mit über 200 Yards Receiving-Yards (Adams) und einen Running Back mit über 100 Rushing Yards (Aaron Jones) hatten.

8. Derrick Henry unterwirft sich keinem Trend. Obwohl in der NFL mittlerweile viel mehr gepasst und weniger gelaufen wird, hat der Running Back der Tennessee Titans eine uralte Bestmarke geknackt. In seinen letzten 40 Spielen kommt er auf unfassbare 4792 Rushing Yards und damit mehr als Jim Brown, der von vielen als bester Spieler auf seiner Position in der NFL-Geschichte gesehen wird. Brown hatte von 1963 bis 1965 eine 40-Spiel-Spanne mit 4759 Yards.

9. Die Arizona Cardinals können es auch unspektakulär. Weiterhin bleibt das Team aus der Wüste die einzige ungeschlagene Mannschaft der Liga - obwohl das sonst für Spektakel stehende Team aus Glendale am Sonntag beim 17:10 über die San Francisco 49er einen glanzlosen Sieg einfuhr und auch Quarterback Kyler Murray nicht derart überragte wie zuletzt. Genau diese Spiele hatten die Cardinals noch in der letzten Saison aber verloren.

10. Lamar Jackson kann es auch mit dem Arm. Der für seine Läufe bekannte Quarterback der Baltimore Ravens erreichte im Monday Night Game gegen die Indianapolis Colts das erste 400-Passing-Yard-Spiel seiner Karriere - und dann gleich mit einem Rekordwert: Nie hatte ein Spieler mit einer derart hohen Anzahl von Yards wie Jackson gleichzeitig eine so hohe Completion Percentage (86 Prozent).

11. Einen anderen Rekord ließen Jackson und die Ravens aufgrund ihres ungewohnt passlastigen Spiels aber liegen. Stolze 43 Spiele in Folge hatte Baltimore immer mindestens 100 Rushing Yards verzeichnet und damit in der Vorwoche einen Uralt-Rekord der Pittsburgh Steelers aus dem Jahr 1977 eingestellt. Die Nummer 44 blieb nun aber aus, die Ravens kamen auf "nur" 86 Yards.