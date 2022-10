Historisches Aus für Juve - und Uneinigkeiten im Team

Die Saison von Juventus Turin droht bereits seit Wochen eine schlechte zu werden. Seit Dienstagabend herrscht bei den Bianconeri auf internationaler Ebene traurige Gewissheit.

Es sind Zahlen, die aufhorchen lassen: Erstmals seit 2014 scheidet der italienische Rekordmeister Juventus Turin bereits in der Vorrunde der Champions League aus, in der Serie A ist Juve nur Achter. Doch das ist noch lange nicht alles, was bei der Alten Dame aktuell holprig läuft.

Wir haben eine schwerwiegende Niederlage riskiert. Manuel Locatelli

Zwischen dem Team und dem in der Kritik stehenden Trainer Massimiliano Allegri scheint es ebenso nicht zu harmonieren. Der 55-Jährige war laut der UEFA nach der 3:4-Niederlage bei Benfica Lissabon "enttäuscht und wütend", er betitelte die Defensivarbeit als "viel zu zögerlich". Mittelfeldspieler Manuel Locatelli wiederum sprach von einem "falschen Ansatz" zu Beginn: "Wir haben eine schwerwiegende Niederlage riskiert."

Gemeint war damit wohl, dass die Alte Dame sich zunächst nahezu versteckte, obwohl ein Sieg nötig war. "70 Minuten überhaupt keinen Fußball" habe Juves Champions-League-Sieger von 1996, Fabrizio Ravanelli, gesehen, dazu gab es viele Abwehrfehler. Legende Alessandro Del Piero sah dominante Adler aus Lissabon, allen voran in Hälfte eins.

Nie war Juve nach fünf CL-Spielen so schlecht

So ganz wahrhaben will Coach Allegri dies nicht. Mehr als der falsche Ansatz hätte zur Niederlage geführt. "Wir haben drei Tore hergeschenkt", bei allen vier Gegentreffern hätte Benfica leichtes Spiel gehabt, Italiens langjähriger Serienmeister dagegen "zu viele Fehler" gemacht.

Ändern an der Gewissheit, mit drei Punkten nach fünf Königsklassen-Spielen so schlecht abgeschnitten zu haben, wie noch keine Juve-Mannschaft zuvor, wird dies aber nichts. Vielmehr gilt es fortan, immerhin das Überwintern im europäischen Geschäft zu sichern. Sollte Maccabi Haifa am kommenden Mittwoch gegen Benfica besser abschneiden als Juventus gegen Paris St. Germain, würde der Traditionsklub sogar Rang drei und die Europa-League-Teilnahme verpassen.

20 Minuten und die Youngster machen Hoffnung

"Wir müssen uns jetzt auf die Liga und auf Paris fokussieren", forderte Allegri. Am Wochenende in Lecce und bei PSG benötigt es Siege, das weiß der Trainer selbst. Trotz allem sieht Allegri sein Team auf "dem rechten Weg", ein "Versagen" hat er nicht festgestellt. Bestätigt wird er darin von Spieler Locatelli immerhin insofern, dass "wir in den letzten 20 Minuten bewiesen haben, ein großartiges Team sein zu können". Darauf gelte es auch mit den in der Schlussphase stark agierenden Teenagern wie Samuel Iling-Junior, Matias Soulé und Fabio Miretti aufzubauen - ansonsten wird es noch ungemütlicher.