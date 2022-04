Historischer Titel: Paris St. Germain ist französischer Meister

Paris St. Germain steht vorzeitig als französischer Meister fest. Der Titelgewinn ist für den Verein und die Liga historisch - und macht trotzdem kaum einen glücklich.

Für die AS St. Etienne könnte diese Saison eine doppelt bittere werden. Den im Abstiegskampf steckenden Traditionsklub könnte nach 17 Jahren wieder der Sturz in die Zweitklassigkeit ereilen. Und, historisch vielleicht noch bedeutsamer: "Les Verts" sind, das steht bereits jetzt endgültig fest, nach fast 50 Jahren in dieser Rolle nicht mehr alleiniger französischer Rekordmeister.

Durch das biedere 1:1 gegen RC Lens am Samstagabend machte der Hauptstadtklub bereits vier Spieltage vor Schluss die zehnte Meisterschaft der Vereinsgeschichte - die achte seit dem Katar-Einstieg - perfekt. Damit liegt PSG nun gleichauf mit St. Etienne, das seinen letzten Titel 1981 errungen hatte.

Große Feierstimmung will nicht aufkommen

Die große Feierstimmung wird trotz des historischen Erfolgs in Paris aber nur schwer aufkommen. Bezeichnend: Als Neymar vor wenigen Wochen im Auswärtsspiel bei Aufsteiger Clermont einen Elfmeter direkt vor dem Gästeblock verwandelte, reagierten die dahinter sitzenden PSG-Fans so, als wäre gerade ein Aufbaupass zwischen zwei Innenverteidigern geglückt. Nämlich gar nicht.

Auch im entscheidenden Spiel blieb es über weite Strecken gespenstisch still im Prinzenpark, wirklich gefeiert wurde der Triumph nach Schlusspfiff nicht.

Nach den hochkarätigen Verstärkungen des vergangenen Sommers wäre alles andere als die Meisterschaft geradezu peinlich gewesen, der Fokus lag ohnehin von Beginn an auf der Champions League - und da scheiterte das Star-Ensemble auf dramatische Art und Weise an Real Madrid. Nicht einmal für den französischen Pokal reichte es nach einem verlorenen Elfmeterschießen gegen den OGC Nizza.

Ein Titel im Vorbeigehen

Den Titel in der Ligue 1 hingegen fuhr das Team von Trainer Mauricio Pochettino fast schon im Vorbeigehen ein. Stars wie Neymar wurden regelmäßig geschont, Messi schwamm eher mit, als zu dominieren - und die Torhüter Gianluigi Donnarumma und Keylor Navas wechselten sich ab, als handele es sich um Vorbereitungsspiele. Die es letztendlich vor den Champions-League-Auftritten auch waren.

Keine nennenswerte Konkurrenz und reihenweise späte Tore

Anders als in der Vorsaison fehlte es an nennenswerter Konkurrenz: Titelverteidiger Lille OSC sackte nach dem Sensations-Titel im Vorjahr auch wegen des Abgangs von Meistertrainer Christophe Galtier ins Mittelmaß ab. Die Nordfranzosen hatten 2020/21 ganze 83 Punkte eingefahren, aktuell steht Olympique Marseille als erster PSG-"Verfolger" bei 62 Zählern. Spätestens nach dem 2:1 über OM am vergangenen Wochenende war die PSG-Saison eigentlich vorbei.

Der Erfolg im Spitzenspiel war so etwas wie das Spiegelbild der ganzen PSG-Saison: Die Mannschaft glänzte selten so, wie ihre Namen es vermuten lassen würden, aber sie gewann ihre Spiele letztendlich eben doch. Gerade gegen die vermeintlich Kleinen der Ligue 1, gegen die es in der Vorsaison regelmäßig zu unerklärlichen Aussetzern gekommen war, blieb Paris nun seriös. Ein großes Faustpfand in den bisweilen lethargisch geführten Spielen: Allein fünfmal erzielte PSG einen Siegtreffer nach der 86. Minute, davon gleich viermal zwischen dem 6. und 12. Spieltag. Danach war der Vorsprung auf den inkonstanten Rest der Liga schon zu groß, um noch Spannung aufkommen zu lassen.

Ein letzter Abschiedsgruß von Mbappé?

Zu gewinnen gibt es für PSG in dieser Saison nun nur noch die Torjägerkrone für Kylian Mbappé, der die Liste vor Wissam Ben Yedder (AS Monaco) und Martin Terrier (Stade Rennes) anführt. Ein letzter Abschiedsgruß des von Real Madrid umworbenen Stürmers? Ohne den Unterschiedsspieler dieser PSG-Saison, um den Sportdirektor Leonardo nach wie vor verzweifelt kämpft, könnte der Verein vor einem Umbruch stehen.

Auf lange Sicht dürfte sich die AS St. Etienne dennoch endgültig vom - geteilten - Titel Rekordmeister verabschieden müssen. Es wäre ein Ende mit langer Ansage. Wie bei Mbappé?