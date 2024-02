Historischer Sieg und Dämpfer für deutsche Futsaler

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft feierte gegen Spanien zuerst einen historischen Sieg und erlitt dann einen Dämpfer. Nationalcoach Marcel Loosveld lobte die Entwicklung.

Es klingt erst einmal hart. "Sie haben uns gezeigt, wo es hingehen kann", findet auch Christopher Wittig. Der Torschütze vom vergangenen Sonntag haderte in der Nachschau des bitteren 0:9 der deutschen Futsal-Nationalmannschaft gegen Spanien mit dem Ergebnis. "Das ist die Realität", weiß aber auch Marcel Loosveld. Der Trainer hatte im Vorfeld noch von einer Entwicklung seiner Mannschaft gesprochen nach dem 3:2 vom Sonntag. Diese ist auch weiterhin vorhanden, erhielt durch die neun Gegentore jedoch einen Dämpfer.

So oder so bleibt die Stimmung bei den Deutschen gut. Denn schon nach dem 3:2 im ersten Spiel in Aschaffenburg war klar: Die Spieler von Marcel Loosveld haben Historisches geschafft. Denn jene, die als Speditionskaufmänner oder Social-Media-Manager arbeiten, haben den Weltranglistenzweiten besiegt. Dieses 3:2 bildet eine Entwicklung ab, die sich der DFB erhofft hatte. Denn in der Eliterunde, der letzten Hürde vor der EM-Qualifikation, war Deutschland unter anderem auf Frankreich und Kroatien getroffen, im Futsal jeweils Top-Nationen. Weder gegen die Kroaten noch gegen die Franzosen war im vergangenen Jahr ein Sieg gelungen, angesichts der Ausgangslage keine Überraschung. Aber, so hatte es damals Manager Dennis Bessl ausgedrückt, das Team sollte aus den Begegnungen lernen, sollte Erfahrungen sammeln, die es nur gegen Spitzengegner einholen kann. Die Partien gegen Spanien zeigen: Es ist geglückt.

Denn nicht erst 2023 war sichtbar geworden: Die deutsche Mannschaft verfügt zwar über ein gewisses Talent, kann es aber nicht konstant abrufen. Kurzum: Die Qualität fehlte. So war auch die Erwartungshaltung vor dem Doppelduell mit Spanien gering: Jedes Tor, das die Mannschaft erzielt, sei ein Erfolg. Ein Sieg wiegt dann umso schwerer. Das sah auch Loosveld so: "Wir sind sehr stolz auf unseren Sieg“, sagte der Trainer nach dem Rekordspiel in Aschaffenburg, das 2300 Fans in die Halle gelockt hatte, mehr als jedes DFB-Futsalspiel bisher.

Im ersten Spiel hatte sich zudem gezeigt, dass Spanien äußerst offensiv und risikoreich zu Werke ging. Zweimal, als die Iberer mit einem Flying Keeper, also dem Torhüter als sechstem Feldspieler agierten, antworteten die Deutschen jeweils mit einem Weitschusstor. Derartige Szenen sind nicht selten im Futsal, eine Mannschaft will Überzahl in der Offensive schaffen, die andere gerät (in der Regel glücklich) an den Ball und trifft ins leere Tor. In diesem Fall profitierte Deutschland. "Wir haben sehr stark gekämpft, jeder hat für die anderen alles gegeben und sich in jeden Ball geworfen", sagt auch Keeper Pavlos Wiegels, einer der Besten auf dem Feld.

Der Erfolg gibt nun Aufwind und könnte auch für einen strukturellen Wandel sorgen. Denn bislang firmierte der Futsal zwar unter dem Dach des DFB, von der Bedeutung her ist er jedoch meilenweit vom Fußball entfernt. Noch mal Keeper Wiegels: "Natürlich braucht es für die weitere Entwicklung auch Hilfe von außen - gerade was die infrastrukturellen Voraussetzungen angeht. Auch was den nationalen Ligabetrieb angeht, können wir sicherlich zu den Spaniern aufschauen und hoffen darauf, dass wir uns auch in Sachen Professionalisierung in Richtung der Spanier entwickeln können." Recht hat er, denn die Spanier mit ihrer Begeisterung für den Sport füllen Hallen im ganzen Land. Erst im vergangenen Jahr fand die Endrunde der Champions League auf Mallorca statt, ein Ereignis, das es sogar zur besten Sendezeit ins FreeTV geschafft hat.