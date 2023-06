Historischer Gündogan: "Es ist wie im Märchen"

Als Ilkay Gündogan mit dem Gewinn des Champions League-Titels mit Manchester City auf dem Zenit seiner Karriere angekommen war, bewies der Ausnahmespieler erst einmal, was ihn so besonders macht.

"Es ist wie im Märchen, besser geht es nicht", meinte Ilkay Gündogan kurz nach Ende der insbesondere für ManCity historischen Partie bei DAZN. "Es ist ein großes Privileg nicht nur Kapitän dieser Mannschaft, sondern ein Spieler dieses Teams zu sein, unter Pep (Guardiola; Anm. d. Red.) zu spielen und Teil dieses tollen Vereins zu sein. Ich denke, wir waren heute fällig", fügte der deutsche Nationalspieler lächelnd an.

Im Moment seines größten Erfolgs bewies Gündogan indes Größe - und dachte erst einmal an die Gegenspieler um seinen Nationalmannschaftskollegen Robin Gosens. "Wer weiß besser, wie es ist, ein Finale zu verlieren, als ich", spielte der 32-Jährige wohl insbesondere auf die beiden verlorenen Champions-League-Finals 2013 mit Borussia Dortmund und 2021 mit City an. "Deswegen habe ich auch unsere Gegner beglückwünscht", fuhr Gündogan fort.

Mehr Mut als Schlüssel zum Erfolg

Leicht war es indes auch in seinem dritten Finale nicht. "In der ersten Hälfte dachte ich, dass wir eher immer einen Schritt zurück gemacht haben als nach vorne, obwohl wir auch da schon ein paar gute Chancen hatten. Was aber in solch einem Finale auch normal ist", meinte Gündogan.

Den Ausschlag in Richtung Finalsieg seiner Skyblues hätten dann mehrere Punkte gegeben: "Dass wir mutiger wurden in der zweiten Halbzeit, dass wir die Leichtigkeit finden mussten. In der zweiten Hälfte waren wir voll da - auch wenn man nicht alles verteidigen kann, gegen eine Mannschaft mit so viel Qualität", so der Mittelfeldspieler.

Gündogan schreibt deutsche Fußball-Geschichte

Ganz nebenbei hatte Gündogan im Finale 2023 auch ein weiteres Stück deutsche Fußballgeschichte geschrieben. Denn nachdem er schon der erste deutsche Kapitän eines nicht-deutschen Teams geworden war, das bis ins Finale der Königsklasse vorgedrungen war, wurde er nun auch zum ersten Deutschen, der als Kapitän eines nicht-deutschen Teams den Champions-League-Titel holte. Ein ganz besonderer Spieler eben.