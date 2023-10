Historischer Erfolg von Schindler in Leicester

Nach dem Aus von Gabriel Clemens richtet sich der deutsche Blick nun auf Martin Schindler - und der kann sich sehen lassen. Der 27-Jährige erreichte beim World Grand Prix als erster Deutscher überhaupt das Viertelfinale.

Schindler setzte sich im Achtelfinale des mit 600.000 Pfund dotierten Major-Turniers im englischen Leicester gegen den Lokalmatadoren Stephen Bunting mit 3:2 durch.

Der Weltranglisten-25. kam in der Morningsyde Arena gegen den einen Rang besser platzierten Engländer nur sehr schwer in die Partie und verlor den ersten Satz gleich mal zu Null - die Höchststrafe für den Deutschen.

"The Bullet" kam im ersten Satz auf überragende 104,86 Zähler im Average, doch er konnte sein enorm hohes Niveau trotz eines furiosen Starts in Satz zwei - sechs perfekte Darts - dann aber doch nicht auf Dauer halten, während Schindler sich steigerte.

Checkout-Quote macht den Unterschied

Der Deutsche fand immer besser in die Partie und entschied die nächsten beiden Sätze für sich. Dabei glänzte "The Wall" zwischenzeitlich auch mit einem High-Finish (160) - es war das Break zum 2:1 in Legs und zweifellos das Highlight des Matches.

Bunting bewies jedoch Moral und konterte noch einmal, indem er sich auch dank besseren Timings Satz vier sicherte. Am Ende war es dann aber doch Schindler, der im Entscheidungssatz seinen ersten Matchdart zum Sieg nutzte. Am Ende war es ein verdienter Sieg, gerade die Checkout-Quote von 55 Prozent spricht klar für Schindler.

Der letzte verbliebene Deutsche im Turnier trifft im Viertelfinale am Freitag nun auf den Sieger der Partie zwischen dem Waliser Gerwyn Price (Weltmeister von 2021) und dem Polen Krzysztof Ratajski. Doch bereits jetzt weiß Schindler, dass er in der Weltrangliste, der Order of Merit, an Bunting vorbeiziehen wird und auf jeden Fall schonmal auf Position 24 geführt werden wird - so gut war er noch nie.