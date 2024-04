Historischer Erfolg: SC DHfK Leipzig besiegt Erlangen-Fluch

Der SC DHfK Leipzig hat es geschafft: Die Sachsen haben zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte Punkte beim HC Erlangen geholt.

In 15 Bundesliga-Duellen zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem HC Erlangen hatte es bisher noch nie einen Punkt - geschweige denn einen Sieg - für die Auswärtsmannschaft gegeben. Am Sonntagnachmittag endete diese verrückte Serie und die Handballer des SC DHfK Leipzig konnten sich in ihrem achten Anlauf endlich erstmals einen Auswärtssieg in der Arena Nürnberger Versicherung holen. Sie gewannen 29:26 (15:14).

Zum ausführlichen Spielbericht

"Ich bin glücklich, dass wir das erste Mal in der Vereinsgeschichte in Nürnberg gewinnen konnten", sagte Rúnar Sigtryggsson, der Trainer des SC DHfK Leipzig. "Es war das erwartet schwere Spiel. Wir hatten zunächst Probleme, in die Begegnung zu kommen. Doch dann haben wir die erste Halbzeit ausgeglichen gestaltet und spielten konzentriert weiter."

Er analysierte: "Der Einsatz von Kristian Sæverås hatte sich ebenfalls gelohnt, seine Paraden haben uns geholfen, insbesondere nach seiner langen Wartezeit, da Domenico Ebner in den letzten Monaten so super gehalten hatte. Das war schön zu sehen, dass Kristian seine Leistungen aus dem Training bestätigen konnte. Es gab darüber hinaus keinen Bruch in unserem Spiel, wir waren immer mit der gleichen Intensität unterwegs. So konnten wir schließlich einen wichtigen Auswärtssieg feiern. Die Punkte tun gut, speziell nach der letzten Niederlage zu Hause", betonte Sigtryggsson.

Hartmut Mayerhoffer erklärte: "Wir hatten am Anfang einige Probleme mit dem Tempospiel der Leipziger, das haben wir einigermaßen in den Griff bekommen und schließlich gegen die gegnerische 5:1-Abwehr gute Lösungen gefunden. Wir schafften es außerdem gut, aus der Halbzeitpause zu kommen, dank einiger Paraden von Bertie (Anm. d. Red.: Bertram Obling), doch lassen in der Mitte der zweiten Halbzeit gute Chancen liegen und verlieren den Faden."

"Dann hatten wir tatsächlich im Angriff keine Struktur mehr und darum das Spiel verloren. Das war heute eine bittere Niederlage für uns. Glückwunsch an Leipzig zum Sieg", so der Trainer des HC Erlangen zur Niederlage.