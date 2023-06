Historischer Erfolg: Deutschland erstmals auf dem Weg zur Futsal-WM

Bei der Hallenfußballvariante Futsal gelten andere Regeln als beim Fußball, beides firmiert aber unter dem Dach des DFB. Im April ist die deutsche Futsal-Nationalmannschaft in die nun ausgeloste Elite-Runde der WM-Quali vorgestoßen - ein historischer Erfolg. Wie es nun weitergeht und welche Rolle Ex-Nationalspieler Cacau dabei spielt.

Mit der deutschen Futsal-Nationalmannschaft erstmals in der Elite-Runde der WM-Qualifikation: Michael Meyer. IMAGO/Eibner

Für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft geht es ab September um ihre erste WM-Teilnahme - dabei hat sie bereits jetzt Historisches geschafft. Denn mit den beiden Siegen gegen Schweden Mitte April (jeweils 4:2) qualifizierte sich das Team von Trainer Marcel Loosveld für die sogenannte Elite-Runde der WM-Qualifikation, eine Quali-Phase, bis zu der sie bislang noch nie vorgestoßen war.

Mit 23 anderen Teams hatte Deutschland wegen seines niedrigen Koeffizienten an einer Vorrunde teilgenommen. Nun wurden am Donnerstag die fünf Vierergruppen für die Elite-Runde ausgelost. Bei Dennis Bessel sorgte die Zuteilung erst einmal für Freude.

Entwicklungsprozess noch weit weg von Spanien

Der Futsal-Manager des DFB wartet gespannt auf den Vergleich mit Frankreich, der Slowakei und Kroatien, wobei alle drei eine äußerst hohe Hürde für die noch junge deutsche Futsal-Nation darstellen. Ein Lichtblick: Erst im vergangenen Jahr gelangen den Deutschen zwei hart erkämpfte Remis gegen die Slowakei. Damit stießen sie in die Top 20 der Welt vor, zuvor standen sie auf Platz 38. Eine Entwicklung ist also erkennbar, selbst wenn der Koeffizient eng mit aktuellen Erfolgen verknüpft ist. Bis zu diesem Punkt war es aber ein langer Weg.

Ein offizielles Nationalteam besteht in Deutschland erst seit 2016, seitdem wuchs eine homogene Mannschaft zusammen. Aktuell befindet sie sich in einem Prozess, sowohl sportlich als auch infrastrukturell. Denn die meisten Akteure gehen einem geregelten Job nach, sie arbeiten als Polizisten, Social-Media-Manager oder Apotheker, sind also qua Definition keine Profis.

Wobei man hier differenzieren müsse, wie Manager Bessel sagt: "Hinsichtlich der Professionalisierung gibt es mehrere Stufen. Länder wie Spanien sind uns schon allein wegen ihrer Futsal-Geschichte weit voraus, was zum Beispiel die Trainingsbedingungen betrifft." Das zeigen alleine Beispiele wie der FC Barcelona mit seiner Masia oder Champions-League-Sieger Palma Futsal Club auf Mallorca.

Ex-Nationalspieler Cacau ist großer Fan

Doch beim DFB, unter dessen Dach der Futsal als eigene Abteilung firmiert, nimmt man den Hallensport ernst, bei dem es einen kleineren Ball und eine Netto-Spielzeit gibt. Seit zwei Jahren gibt es eine eigene Bundesliga, die Jahn Regensburg kürzlich im Finale gewann, zudem unterstützt der Verband die Vereine bei der Promotion ausgewählter Spiele.

Der Unterstützung eines Mannes dürfen sich die DFB-Verantwortlichen dabei sicher sein: Cacau. Der ehemalige Profi des VfB Stuttgart und der Nationalmannschaft stammt ursprünglich aus Brasilien - also aus dem Land, wo der Futsal seine Wurzeln hat. Einst arbeitete Cacau als Integrationsbeauftragter des DFB, mittlerweile ist er Mitglied einer Beratungsagentur. Trotzdem ist er gelegentlich bei Futsal-Partien vor Ort und unterstreicht immer wieder seine Vorliebe für den Hallenfußball.

Andere Regeln als im Fußball

Dort gelten zwar andere Regeln als in den Neunzigern, als noch die Hallenmasters ausgetragen wurden, der Qualität sind diese jedoch zuträglich. So wird bei jeder Unterbrechung die Zeit gestoppt, zudem darf jede Mannschaft nur fünf Fouls pro 20-minütiger Halbzeit begehen, sonst gibt es einen Zehnmeter.

Noch ist der Futsal nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen, die Bundesligaspiele besuchen teilweise keine 100 Zuschauer; beim Bundesliga-Finale waren es aber über 2000, die Nationalmannschaft hat einen Schnitt von etwa 3000 Zuschauern. Dennoch ist klar: Die deutsche Nationalmannschaft ist auf dem Sprung - wohin, wird der September zeigen.