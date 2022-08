Historischer EM-Triumph: Ringer holt überraschend Marathon-Gold

Richard Ringer hat bei den European Championships überraschend Gold im Marathon gewonnen. Es ist der erste EM-Titel für Deutschland in dieser Disziplin bei den Männern überhaupt. Zudem gab es in der Teamwertung noch Silber obendrauf.

Der 33-Jährige triumphierte mit einem sagenhaften Endspurt in 2:10:21 Stunden vor Maru Teferi aus Israel. Auf der endlos langen Zielgeraden zog er auf den letzten Metern an seinem Konkurrenten vorbei. Der Israeli hatte dem Antritt nichts mehr entgegenzusetzen. Bronze ging an dessen Landsmann Gashau Ayale.

Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros (Wattenscheid), der auf der Zielgeraden auf Silberkurs lag, musste sich mit Platz vier begnügen. Aufgrund gesundheitlicher Probleme hatte der 27-Jährige seit Anfang April kein Rennen mehr bestritten. In der Team-Wertung gab es für Deutschland Silber hinter Israel.

Die letzte deutsche Medaille im Marathon lag lange zurück: 1986 hatte Herbert Steffny in Stuttgart Bronze geholt.

Auf einem Rundkurs durch die Münchner Innenstadt waren vier Runden zu absolvieren. Die klimatischen Bedingungen aufgrund der Startzeiten am Vormittag waren letztlich nicht so schwierig wie lange befürchtet.