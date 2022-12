Historischer Dalic: "Der Himmel ist mein Limit"

Seine Berufung zum Nationaltrainer kam quasi aus dem Nichts: Inzwischen hat sich Zlatko Dalic längst als Glücksfall für den kroatischen Fußball entpuppt.

Aus Katar berichtet Oliver Hartmann

Gegen Argentinien steht der 56-Jährige zum zweiten Mal mit seiner Auswahl im Halbfinale einer Weltmeisterschaft, und die Pressekonferenz am Dienstag vor dem großen Duell nutzte Zlatko Dalic zu einem demütigen Blick zurück in seine Anfangsjahre als Trainer. "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich mal kroatischer Nationaltrainer werde und Kroatien in ein WM-Finale führen könnte. Ich dachte, diese Bühne wäre für andere bestimmt, und jetzt stehe ich zum zweiten Mal im Halbfinale. Ich danke Gott, dass es so gekommen ist", sagte der als tiefgläubig bekannte Dalic vor über 30 Kamerateams und knapp 200 Medienvertretern. Und er fügte mit Blick auf die Partie gegen die Fußball-Macht Argentinien hinzu: "Die ganze Welt wird schauen, was das kleine Kroatien morgen macht."

Finale der asiatischen Champions League

Genau hingeschaut hat Dalic auch bei Kroatiens größter Fußball-Sternstunde, bevor er ins Amt kam. Bei der WM 1998 verfolgte der damals 31-Jährige Mittelfeldspieler, dessen überschaubar erfolgreiche Profi-Karriere sich bei Hajduk Split dem Ende zuneigte, die Gruppenspiele von Davor Suker & Co in Frankreich noch vor Ort. Die K.o.-Runde des späteren WM-Dritten, unter anderem den Viertelfinalsieg gegen Deutschland, schaute er sich dann zuhause vor dem Fernseher an - und beschloss danach, selbst Trainer zu werden. Den Anfang machte er 2005 bei NK Varazin, es folgte Stationen in Rijeka, bei Dinamo Tirana und NK Slaven Belupo, ehe es ihn zu Klubs in Saudi Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten verschlug. Er wurde albanischer Meister und zog 2016 ins Finale der asiatischen Champions League, aber in der großen Fußball-Welt führte Dalic ein Trainerleben ganz weit weg vom großen Rampenlicht.

Umso überraschender kam im Herbst 2016 der Anruf von Davor Suker, dem damaligen Verbandspräsidenten Kroatiens, der nach einem kläglichen 1:1 gegen Finnland um die Qualifikation seines Nationalteams für die WM 2018 in Russland bangte und Ante Cacic beurlaubte. Dalic hatte zwei Tage Zeit, das Nationalteam für das entscheidende Gruppenspiel in der Ukraine zu präparieren und sich für eine dauerhafte Beschäftigung zu empfehlen. Kroatien siegte mit 2:0 und überstand danach auch die Playoffs gegen Griechenland - weil Dalic auf Anhieb einen Zugang fand zu Superstar Luka Modric und all den anderen bei ausländischen Topvereinen beschäftigten Stars wie Mario Mandzukic, Ivan Rakitic oder Ivan Perisic. Dalic habe der Gruppe neues Leben eingehaucht und "nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch eine überzeugende Figur abgegeben“, sagte Modric.

In Russland war erst im Finale gegen Frankreich nach einer starken Leistung Endstation. Zuvor hatten sich Dalic und seine Belegschaft als nimmermüde Stehaufmännchen erwiesen, zunächst Spanien und Dänemark im Elfmeterschießen bezwungen und im Halbfinale auch England in der Verlängerung niedergerungen. Nicht zu vergessen das 3:0 in der Gruppenphase gegen eben jene Argentinier um Galionsfigur Lionel Messi, die nun im Halbfinale warten. Damals war es Modric & Co gelungen, Messi komplett aus dem Spiel zu nehmen, Rückschlüsse auf das erneute Duell verbieten sich laut Dalic jedoch: "Dieses Spiel hat mit dem morgigen gar nichts zu tun, weil ein Halbfinale etwas ganz anderes ist als ein Gruppenspiel."

Und dennoch: Kroatiens Weg 2022 ähnelt dem vor viereinhalb Jahren, auch in Katar wurden Achtel- und Viertelfinale gegen Japan und Brasilien erst im Elfmeterschießen entschieden. Von Verschleißerscheinungen in seiner Mannschaft ob der Zusatzbelastungen will Dalic nichts wissen: "Wir diskutieren nicht über Müdigkeit, wir reden über Energie." Der erneute Einzug in ein WM-Endspiel wäre "das größte Spiel in der kroatischen Fußball-Geschichte", betonte der Coach. Höher anzusiedeln als der Erfolg gegen England und auch größer als der jüngste Sieg über Brasilien, der als erster über den viermaligen Weltmeister überhaupt historischen Charakter hatte. "Solch einen Erfolg wie den Einzug in ein WM-Finale mit einem neuen Team zu wiederholen, wäre das Größte in der kroatischen Geschichte", sagte Dalic, der gegenüber der WM 2018 18 neue Namen in seinen Kader berief.

"Die Argentinier sind größerem Druck ausgesetzt als wir"

Die erwartete Unterstützung von rund 30.000 Fans, die sich auf den weiten Weg aus Argentinien an den Persischen Golf gemacht haben, sieht Dalic als "emotionalen Vorteil" für den Gegner. Aber er hat auch einen gewichtigen Pluspunkt für die eigenen Reihen ausgemacht: "Die Argentinier sind größerem Druck ausgesetzt als wir."

Seine Karriere als Nationaltrainer hätte nach nur zwei Tagen enden können, jetzt führt er bereits im siebten Jahr die Auswahl an und ist damit länger im Amt als jeder seiner Vorgänger, auch länger als Slaven Bilic, der zwischen 2006 und 2012 amtierte. Und was sagte Dalic am Montag zu diesem Werdegang? "Mein Stolz ist unermesslich, der Himmel ist mein Limit."