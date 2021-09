Historische Schmach und Sandwich-Spiel: Quo vadis, Juventus?

Das Tabellenbild in Italien liefert ganz oben einen Blick auf vertraute Klubs, doch ein großer Verein fehlt: Juventus. Die Alte Dame stottert noch gewaltig, Ergebnisse und Perspektiven fehlen. Was es nun brauch? Darauf sind Europameister Leonardo Bonucci und der zurückgekehrte Trainer Massimliano "Max" Allegri eingegangen.

"Juventus ohne Kopf!" Diese Worte wählte der frühere Serie-A-Profi und Nationalspieler Antonio Cassano jüngst in der "Gazzetta dello Sport"- und traf damit den Nagel auf den Kopf. Denn in der Tat wirkt es so, als würden die Turiner Profis aktuell, wenn es drauf ankommt, ans Falsche denken und auch das Falsche machen.

Anders ist es einfach nicht zu erklären, wie es ein über Jahre so stabiler Klub (neun Meisterschaften in Folge zwischen 2012 und 2020) etwa schafft, am 1. Serie-A-Spieltag souverän 2:0 bei Udinese Calcio zu führen - nur um am Ende noch ein 2:2 hinnehmen zu müssen. Oder dermaßen überraschend 0:1 vor heimischer Kulisse gegen Außenseiter Empoli zu verlieren. Oder kurz vor Schluss gegen den südlichen Erzrivalen Napoli mit 1:2 baden geht.



Doch nicht nur das: Juventus, mit 36 Scudetti Rekordmeister Italiens, lässt mit alledem auch noch in der Klub-DNS verankerte Grundtugenden beziehungsweise Grundqualitäten mehr als nur vermissen - er führt sie momentan eher ad absurdum. Beispiele gefällig? In 52 Serie-A-Jahren hat es solch' einen Fehlstart mit nur einem Punkt aus drei Spielen nur einmal gegeben (2015/16) - und obendrein passt es nicht ins Selbstverständnis, nun schon seit dem 3:0 gegen Spezia Calcio am 2. März 2021 in jedem folgenden Spiel mindestens ein Gegentor kassiert zu haben. Anders formuliert: Seit 22 Partien warten die Bianconeri auf die stehende 0 - was übrigens auch mit Stammtorwart Wojciech Szczesny zu tun hat, der immer wieder mit Patzern Gegentore verschuldet.



"Müssen verstehen": Bonucci weckt die Mitspieler auf

Doch nicht nur das: Abwehrmänner wie die beiden Europameister Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini erlauben sich immer wieder Unaufmerksamkeiten zusammen mit anderen Akteuren wie Matthijs de Ligt, Weston McKennie oder Adrien Rabiot.



Deswegen weiß sich Abwehrchef Bonucci in der momentanen Lage auch nicht anders zu helfen, als sich seine Kollegen und Vordermänner auch mal öffentlich vorzunehmen und einen Rüffel zu verteilen - so geschehen an diesem Montag, einen Tag vor dem Champions-League-Auftakt beim schwedischen Vertreter Malmö FF (Dienstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) und wenige Tage vor dem nächsten Serie-A-Kracher gegen das perfekt gestartete Milan um Rückkehrer Zlatan Ibrahimovic (Sonntag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker).



"Die jungen Spieler, die seit ein oder zwei Jahren hier sind, müssen verstehen, dass das Juve-Trikot nicht wie jedes andere ist", so Bonucci. "Du darfst nie nachgeben, nie nachlassen - und du darfst nie etwas als selbstverständlich ansehen." Der Fehlstart habe auch nichts mit zuletzt nach der Länderspielpause fehlenden Südamerika-Profis wie Paulo Dybala oder Juan Cuadrado oder gar mit dem in diesem Sommer zurückgekehrten Coach Allegri zu tun, sondern sei reine Kopfsache. "Es ist klar, dass es ein Problem der mentalen Kontinuität der Mannschaft und einzelner Spieler gibt. Deshalb müssen wir auf dem Platz, aber auch an unseren Köpfen arbeiten", so "Lehrer" Bonucci, der dabei aber nicht den Teufel an die Wand malen will. Schließlich habe dieser Klub und dieses Team die Qualitäten, eine große Saison zu spielen - aber: "Wenn wir nicht alles geben, riskieren wir, noch mehr Situationen wie die an den ersten drei Spieltagen zu erleben."



Viel junges Blut - und Dybala als Zugpferd

Muss in dieser Juve-Phase viel moderieren: Trainer Massimiliano "Max" Allegri. imago images/Insidefoto

Trainer Allegri hat hier aber die größten Hindernisse zu überwinden, besonders nachdem sich Aushängeschild Cristiano Ronaldo gen Manchester United verabschiedet hat. Der 54-Jährige, der natürlich für Erfolg steht (Meister mit Milan, fünfmaliger Meister und viermalige Double-Champion sowie zwei Champions-League-Finalteilnahmen mit Turin), kann eben aktuell nicht vollends an Erfolg denken. Er muss einen Umbruch meistern.



Chiellini, Bonucci und Szczesny sind zuletzt die einzigen Ü-30-Profis gewesen, viele junge Akteure wie Neuzugang und Europameister Manuel Locatelli müssen erst vollends integriert werden - dies gilt auch für den zurückgekehrten Stürmer Moise Kean mit seinen 21 Jahren. Und Dybala, der wieder das Zugpferd in der Offensive sein soll, braucht nach einer schwierigen Zeit (zwei Corona-Infektionen, Verletzungen) auch bestimmt noch etwas mehr Zeit, um diese Last, ohne CR7 wieder das Juve-Aushängeschild zu sein, zu tragen.



Ich hatte aber definitiv schon schlimmere Momente. Massimiliano "Max" Allegri

Allegri hält in dieser schweren Zeit in jedem Fall und auch verständlicherweise seine schützende Hand über seine Mannschaft. Er sagt, dass er seinen Spielern wegen des 1:2 in Neapel "keinen Vorwurf" machen könne. "Das Team hat gemacht, was es sollte." Die Aussetzer etwa von Szczesny ("Er ist ein Top-Level-Torwart und spielt ganz sicher in Malmö") kümmern ihn dabei wenig. "Uns haben zu viele Fehler von vielen Seiten erwischt. Es läuft einfach noch nicht gut für uns. Aber wir haben eine sehr junge Mannschaft", wirbt Allegri um Geduld, ohne analytisch allzu sehr in die Tiefe zu gehen.

Dass er sich nun die Champions League als Mutmacher wünscht - und das mitten zwischen Napoli (1:2) und Milan (Sonntagabend) gepackte Gastspiel in Schweden unbedingt mit einem Sieg abschließen möchte, wird aber deutlich: "Wir können nur weiterarbeiten. Du kannst im Fußball nicht vorhersagen, was passieren wird. Ich hatte aber definitiv schon schlimmere Momente. Jetzt geht es erst einmal nur um das Spiel am Dienstag in Malmö. Und wir sind alle dafür verantwortlich, alles wieder besser zu machen und auch auf die kleinen Dinge zu achten. Das macht am Ende den Unterschied."