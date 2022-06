Historisch trotz "Rückschritt": Kane überholt Weltmeister Charlton

Der Mann, der Englands Niederlage in Deutschland durch einen späten Elfmeter verhinderte, verlebte einen für ihn besonderen Abend. Und erhielt in der Presse ein Sonderlob.

Spät noch die Niederlage abgewendet, einem der liebsten Rivalen dadurch einen Mut machenden Heimsieg verdorben. Dennoch war in der englischen Presse von zufriedener Erleichterung erst einmal wenig zu sehen. Zumindest das Boulevard-Blatt "The Sun" malte den Teufel an die Wand.

"England scheint sowohl individuell als auch kollektiv einen Rückschritt gemacht zu haben, nachdem es Deutschland bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer geschlagen hat", stand dort geschrieben. Optimismus wurde anschließend eher im Individualisten gesucht.

Nur einer noch vor Kane

"Aber England kann sich immer auf Kane verlassen - den Gewinner des goldenen Schuhs bei der vergangenen Weltmeisterschaft und einen Mann, der nie zu wissen scheint, wann er geschlagen ist", wurde Kapitän und Torschütze Harry Kane gelobt, der in München einen für ihn persönlich besonderen Abend verlebte.

Sein später Elfmeter gegen Manuel Neuer war bereits Kanes 50. Länderspieltreffer für die "Three Lions" - im erst 71. Einsatz. Damit überholte der Spurs-Stürmer Ikone und 66er-Weltmeister Bobby Charlton (49 Tore in 106 Spielen) und ist nun alleiniger Zweiter auf der Liste der englischen Rekordtorjäger.

Einzig Wayne Rooney liegt mit 53 Toren (120 Spiele) noch vor dem 28-Jährigen, dessen Marke Kane bald wohl ebenfalls übertreffen wird. Wenn der EM-Finalist weiterhin so auf seinen Kapitän angewiesen ist.