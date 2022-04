Historisch schlecht von Kruse und Co.: Wolfsburgs Kilometer-Desaster in Dortmund

Es läuft nicht beim VfL Wolfsburg. Was auch daran liegt, dass die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt nicht läuft. Am Samstag in Dortmund (1:6) stellte das Team sogar einen historischen Negativrekord auf.

Kämpfen, beißen, kratzen - und laufen. Das sind die Tugenden, die im Abstiegskampf gefordert sind. Die die Spieler des VfL Wolfsburg in dieser Saison jedoch nur sehr selten auf den Platz bringen. Die Niedersachsen sind ohnehin schon die Mannschaft mit den wenigsten gelaufenen Kilometern dieser Bundesligasaison und setzten am Samstag beim 1:6-Debakel in Dortmund noch mal einen drauf: Der Schrittzähler stoppte nach 90 Minuten bei fast schon unglaublichen 99,97 Kilometern - ein historisch schlechter Wert, der in der Bundesliga seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 2013/14 nur viermal unterboten wurde. Mit elf Spielern und ohne Platzverweis oder Spielabbruch schaffte das nur Hertha BSC beim 2:6 gegen Leipzig am letzten Spieltag der Saison 2017/18 mit 98,48 Kilometern. Der VfL schleicht sich in seine Geschichtsbücher: Seit Erfassung der Laufdaten ist noch nie eine Wolfsburger Mannschaft, egal ob vollzählig oder in Unterzahl, weniger gelaufen. Ein Desaster.

Es mutet beinahe schon grotesk an, dass Trainer Florian Kohfeldt im Vorfeld der Partie noch gefordert hatte, dass seine Mannschaft nach dem 4:0 gegen Arminia Bielefeld keinen Millimeter nachlassen dürfe. Es folgte die demonstrative und fast schon kollektive Arbeitsverweigerung eines Teams, das sich einmal mehr der Mentalitätsfrage stellen muss und die ihren Trainer eiskalt im Regen stehen lässt. Zwei Wochen zuvor war der VfL in Augsburg (0:3) noch zehn Kilometer weniger gelaufen als sein Gegner, brachte da aber immerhin noch 107,77 Kilometer auf den Platz.

Für einen war bereits nach katastrophalen 4,61 Kilometern und 45 Minuten Schluss: Max Kruse wurde in Dortmund so früh wie noch nie in seiner zweiten Wolfsburger Zeit ausgewechselt, der alles andere als fitte Winterneuzugang ist in einer solchen Verfassung mehr Last als Hilfe für seine Mannschaft. Die nicht einmal mehr hinterherlaufen kann. Oder will.