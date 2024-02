Historie von European League und EHF-Pokal mit Siegerliste und allen Finals

Deutschland führt die Rangliste der EHF European League an, die Handball-Bundesliga hat fast sogar ein Titelabo und auch bei der diesjährigen Hauptrunde im Wettbewerb nach der jüngsten Reform sind noch alle vier Klubs mit guten Chancen auf den Sprung ins Final 4 - das im Mai in Hamburg ausgespielt wird.

Die deutsche Dominanz im zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerb wurde 2022 unterbrochen - Benfica Lissabon nutzte seinen Heimvorteil und konnte Titelverteidiger SC Magdeburg nach Verlängerung mit 40:39 (32:32, 15:14) bezwingen. Für die Portugiesen, die 2011 und 2016 das Endspiel den Challenge-Cup erreicht hatten, war es der erste internationale Triumph. Zuvor hatte zuletzt 2014 ein nicht-deutsches Team triumphiert, als sich Szeged gegen Montpellier durchsetzte.

Aktueller Titelverteidiger sind die Füchse Berlin, der Hauptstadtklub startet mit 4:0 Zählern in die nächste Wettbewerbsphase, gleiches gilt auch für die TSV Hannover-Burgdorf. Mit den Recken in einer Runde starten auch die Rhein-Neckar Löwen den Kampf um den Einzug ins Viertelfinale, die Badener haben wie auch die SG Flensburg-Handewitt zum Start 2:2 Zähler aus der Vorrunde mitgenommen.

Start als IHF-Pokal

Die Bewertung der einzelnen Erfolge ist durchaus unterschiedlich. Bei der Einführung 1981, damals noch unter der Regie des Weltverbands als IHF-Pokal qualifizierte sich der Vizemeister für den Wettbewerb, für den Meister gab es damals den Europapokal der Landesmeister und zusätzlich noch den Europapokal der Pokalsieger. Da auch ein Titelverteidiger einen Startplatz sicher hatte, konnten so maximal zwei Mannschaften eines Verbands aufeinandertreffen.

Ein nationales Duell wurde damals modusbedingt ausgeschlossen, spätestens im Halbfinale kam es durch die IHF zu einer Zwangsansetzung. Trotzdem duellierten sich mit Turu Düsseldorf und dem ASK Vorwärts Frankfurt/Oder 1989 zwei deutsche Mannschaften, allerdings trafen dorf mit DHB (Bundesrepublik Deutschland) und DHV (DDR) zwei unterschiedliche Verbände aufeinander. Das erste nationale Endspiel bestritten nach der Übernahme des Wettbewerbs durch die EHF (1993) dann 1998 der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt, für die Zebras war es der erste Triumph im Wettbewerb, Flensburg war damals als Titelverteidiger im Wettbewerb vertreten.

Entwicklung EHF-Pokal

Ab dem Jahr 2000 erfuhr der Wettbewerb eine weitere Reform, der Euro-City-Cup wurde zum Challenge Cup und fand künftig ohne die stärksten Ligen statt. Diese erhielten unterdessen zusätzliche Startplätze im EHF-Pokal und stellten so mehr als nur einen oder maximal zwei Teilnehmer. In die Siegerliste des Wettbewerbs trugen sich in den sieben Auflagen dieser Phase sechs deutsche Mannschaften ein, einzig 1996 konnte Drammen HK die deutsche Dominanz knacken.

Die nächste Justierung gab es bereits 2003, als die EHF für die Topnationen die Anzahl der Plätze in der Champions League erhöhte - für die Bundesliga nahm nicht mehr nur der Meister sondern nun die ersten drei Bundesligaplätze teil. Hinzu kamen mindestens zwei Plätze im EHF-Pokal. Der spätere Sieger THW Kiel kam sogar als Sechster in den Wettbewerb, da der damalige Viertplatzierte TUSEM Essen nach der Finalniederlage im DHB-Pokal gegen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt im Europapokal der Pokalsieger an den Start ging.

Die Dominanz der Bundesliga nahm mit dieser Verschiebung nach unten deutlich zu, obwohl "die stärkste Liga der Welt" zwischenzeitlich sogar bis zu vier Mannschaften in der Champions League stellen konnte. Bis zur nächsten großen Reform gab es nur deutsche Sieger und gar drei rein deutsche Endspielpaarungen.

Handball Bundesliga dominiert die European League

Auch nach der Einstampfung des Europapokals der Pokalsieger und der Einführung einer Gruppenphase mit abschließendem Final-4-Turnier änderte sich bei der Titelvergabe wenig. Einzig 2014 gab es zwischen Pick Szeged und Montpellier HB ein Endspiel ohne deutsche Beteiligung und dementsprechend auch ohne deutschen Sieger.

In den letzten Jahren sind die Füchse Berlin unterdessen eine fixe Größe: Sechs Finalteilnahmen und drei Titel stehen zu Buche. Der Hauptstadtklub nimmt nun den nächsten Anlauf. Sollte der Hauptstadtklub erneut triumphieren, würde man zu den aktuellen Rekordtitelträgern SC Magdeburg, THW Kiel und Frisch Auf Göppingen aufschließen.

Auch der VfL Gummersbach und der TBV Lemgo Lippe konnten schon zweimal den Titel gewinnen, weitere deutsche Sieger sind der TV Großwallstadt (1984), TuRU Düsseldorf (1989), SG Wallau/Massenheim (1992), SG Flensburg-Handewitt (1997), TUSEM Essen (2005), HSG Nordhorn-Lingen (2008) und die Rhein-Neckar Löwen (2013).

Insgesamt 26 Titel gingen an Deutschland, Spanien belegt mit fünf Siegen den zweiten Platz vor Rumänien und Ungarn (je 2). Streng genommen gingen drei Titel an die damalige Sowjetunion, heutzutage liegen allerdings Zaporoshje in der Ukraine und Kaunas in Litauen, nur Krasnodar ist noch in Russland.

chs, cie

Mehrfachsieger im EHF-Pokal

Team Titel Jahre THW Kiel (GER) 4 1998, 2002, 2004, 2019 Frisch Auf Göppingen (GER) 4 2011, 2012, 2016, 2017 SC Magdeburg (GER) 4 1999, 2001, 2007, 2021 Füchse Berlin (GER) 3 2015, 2018, 2023 HC Minaur Baia Mare (ROU) 2 1985, 1988 VfL Gummersbach (GER) 2 1982, 2009 BM Granollers (ESP) 2 1995, 1996 TBV Lemgo Lippe (GER) 2 2006, 2010

Sieger und Finals im EHF-Pokal