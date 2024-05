Historie von European League und EHF-Pokal der Frauen mit Siegerliste und allen Finals

In den letzten Jahren hat sich Deutschland mit guten Ergebnissen im Ranking der EHF European League auf Rang 2 hinter Dänemark vorgearbeitet. Das hat der Handball Bundesliga Frauen einen zusätzlichen Platz im Europapokal beschert. Die Konkurrenz sitzt der HBF im Nacken, denn der Dritte Frankreich, der Vierte Rumänien und der Sechste Norwegen stellen die Teilnehmer am diesjährigen Final4.

Anders als bei den Männern, wo die Bundesliga klar die Siegerliste dominiert, gibt es im zweithöchsten Wettbewerb der Frauen keine Nation, die derartig hinaussticht. In den letzten sechs Ausgaben siegten Teams aus sechs unterschiedlichen Nationen und sollte in diesem Jahr Storhamar triumphieren, würde diese Serie fortgesetzt werden.

Beste Nation insgesamt ist Dänemark mit 10 Siegen vor Ungarn (7), Russland und Deutschland kommen auf je fünf Triumphe, Rumänien hat viermal gewonnen. Aus Norwegen hat bislang noch nie ein Team im Wettbewerb gesiegt, Frankreichs einziger Sieg stammt aus dem Jahr 2021 von Nantes.

Die Bewertung der einzelnen Erfolge ist durchaus unterschiedlich. Bei der Einführung 1981, damals noch unter der Regie des Weltverbands als IHF-Pokal qualifizierte sich der Vizemeister für den Wettbewerb, für den Meister gab es damals den Europapokal der Landesmeister und zusätzlich noch den Europapokal der Pokalsieger. Da auch ein Titelverteidiger einen Startplatz sicher hatte, konnten so maximal zwei Mannschaften eines Verbands aufeinandertreffen.

Ein nationales Duell wurde damals modusbedingt ausgeschlossen, spätestens im Halbfinale kam es durch die IHF zu einer Zwangsansetzung. Kurios allerdings auch, dass es gleich in der ersten Spielzeit ein innerdeutsches Duell und sogar ein Stadtderby gab. Im Viertelfinale duellierten sich in der Spielzeit 81/82 der TSV GutsMuths Berlin aus dem Westen und der Berliner TSC aus dem Osten. Der BTSC siegte 34:27, musste sich im Halbfinale aber dann dem späteren Sieger Tresnjevska Zagreb geschlagen geben.

Als erster Club in ein Endspiel zog der SC Empor Rostock 1983 ein, die Mecklenburgerinnen unterlagen hinterher Awtomobilist Baku mit 29:38. Ein Jahr später muss sich der VfL Oldenburg dann gegen Chimistul Ramnicu Valcea mit 39:51 geschlagen geben. Den ersten Sieg gab es dann 1985 durch den ASK Vorwärts Frankfurt/Oder, der in der Gesamtwertung Vasas Budapest mit 36:32 (17:19, 19:13) besiegte. Der SC Leipzig konnte ein Jahr später Debreceni MVSC mit 41:37 bezwingen.

Frankfurt/Oder (1990) und Leipzig (1992) schlugen noch je ein weiteres Mal zu. Der FHC konnte Spartak Kiews mit 40:38 (19:22, 21:16) besiegen, Leipzig schaltete TJ Tempo Partizanske aus der Tschechoslowakei mit 52:37 (24:19, 28:18) klar aus. Dann dauerte es drei Jahrzehnte, bis die SG BBM Bietigheim in der Saison 2021/22 eine perfekte Saison spielte und beim Final4 dann im Halbfinale Ikast mit 34:33 und dann Viborg HK mit 31:20 zu eliminieren.

1993 übernahm die EHF den Wettbewerb. Kurios wurde es dann wenig später, denn in den ersten drei Auflagen musste jeweils die Auswärtstorregel über den Pokaltriumph entscheiden. Ab dem Jahr 2000 erfuhr der Wettbewerb eine weitere Reform, der Euro-City-Cup wurde zum Challenge Cup und fand künftig ohne die stärksten Ligen statt. Diese erhielten unterdessen zusätzliche Startplätze im EHF-Pokal und stellten so mehr als nur einen oder maximal zwei Teilnehmer. 2017 wurde der Europapokal der Pokalsieger abgeschafft, nach der Corona-Pandemie wird seit 2021 auch in der European League der Frauen der Sieger in einem Final4 ermittelt.

Erfolgreichste Nationen

Einige Titelgewinne wurden in Staaten geholt, die heute nicht mehr existieren. Die Siege der Sowjetunion gingen allesamt nicht an russische Mannschaften, diese konnten sich erst ab 2007 fünfmal durchsetzen. Auch das ehemalige Jugoslawien mit zwei Titeln für Clubs des heutigen Kroatien und Montenegros sowie die DDR mit drei Titeln siegten beim damaligen IHF-Pokal.

Rang Nation Titel 1 Dänemark 10 2 Ungarn 7 3 Russland 5 - Deutschland (DDR) 5 (3) 5 Rumänien 4 6 Kroatien (YUG) 2 - Spanien 2 8 Aserbaidschan (URS) 1 (1) - Montenegro (YUG) 1 (1) - Litauen (URS) 1 (1) - Slowenien 1 - Polen 1 - Frankreich 1

Sieger und Finals im EHF-Pokal

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 1982 RK Trešnjevka Zagreb Egle Vilnius 30:27 17:19 1983 Awtomobilist Baku SC Empor Rostock 20:14 18:15 1984 AS Chimistul Râmnicu Vâlcea VfL Oldenburg 22:18 29:21 1985 ASK Vorwärts Frankfurt/O. Vasas Budapest 17:19 19:13 1986 SC Leipzig Debreceni MVSC 16:22 25:15 1987 ŽRK Buducnost Titograd* Start Bratislava 21:23 34:27 1988 Egle Vilnius ŽRK Buducnost Titograd 34:20 32:22 1989 Chimistul Valcea Egle Vilnius 26:18 21:26 1990 ASK Vorwärts Frankfurt/O. Spartak Kiew 19:22 21:16 1991 ŽRK Lokomotiva Zagreb TSV Bayer 04 Leverkusen 19:11 19:20 1992 SC Leipzig TJ Tempo Partizánske 24:19 28:18 1993 Rapid Bukarest CSL Dijon 28:16 22:24 1994 Viborg HK Debreceni VSC 23:20 21:24 1995 Debreceni VSC Baekkelagets SK Oslo 22:14 22:30 1996 Debreceni VSC Larvik HK 20:23 18:15 1997 Robit Olimpija Ljubljana Borussia Dortmund 26:18 26:30 1998 Dunaferr SE HK ŠKP Banská Bystrica 26:22 34:27 1999 Viborg HK Györi Graboplast ETO 21:24 28:21 2000 El Ferrobus Mislata Tertnes Idrettslag 24:22 18:19 2001 MKS Montex Lublin Podravka Koprivnica 28:21 24:24 2002 Ikast Bording EH Györi Graboplast ETO 25:30 36:23 2003 Slagelse FH Dunaferr SE 22:27 27:20 2004 Viborg HK Györi ETO KC 27:27 37:21 2005 Fehérvár KC Györi ETO KC 21:27 28:19 2006 Ferencváros Budapest ŽRK Podravka Koprivnica 37:26 33:32 2007 Zvesda Zvenigorod Ikast-Bording EH 30:35 32:22 2008 GK Dinamo Wolgograd SD Itxako Estella Navarra 27:25 23:20 2009 SD Itxako HC Leipzig 27:19 25:26 2010 Randers HK Prosolia Elda Prestigio 20:22 30:24 2011 FC Midtjylland Håndbold Team Tvis Holstebro 28:21 24:26 2012 GK Lada Togliatti CS Zalau 30:24 21:20 2013 Team Tvis Holstebro HB Metz 3135 33:28 2014 GK Lada Togliatti Team Esbjerg 36:25 32:32 2015 Team Tvis Holstebro GK Rostov Don 33:20 22:33 2016 Dunaújvárosi KKA TuS Metzingen 26:28 29:21 2017 GK Rostov Don SG BBM Bietigheim 28:25 25:21 2018 SCM Craiova Vipers Kristiansand 22:26 30:25 2019 Siófok KC Team Esbjerg 21:21 26:21 2020 kein Sieger wg. Covid-Pandemie 2021 Nantes Atlantique Handball Siófok KC 36:31 2022 SG BBM Bietigheim Viborg HK 31:20 2023 Ikast Håndbold NFH Nyköbing 31:24 2024

* Vorläuferverein vom HC Leipzig

** Vorläuferverein vom Frankfurter HC

***Vorläuferverein vom ŽRK Buducnost Podgorica