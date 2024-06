Historie von Champions League und Landesmeister-Pokal der Männer mit Siegerliste und allen Finals

Im vergangenen Jahr konnte der SC Magdeburg die EHF Champions League gewinnen. Beim vierten Triumph in der Königsklasse holte man erstmals im Rahmen eines Final4 den Pokal im höchsten Vereinswettbewerb.

Beim Endspiel gegen Industria Kielce siegte man zum zweiten Mal nach 1978 - damals gegen Slask Breslau im Europapokal der Landesmeister - gegen ein polnisches Team. Auch die weiteren Pokale schnappte sich der SCM im klassischen Modus mit Hin- und Rückspiel, 1981 gegen Slovan Ljubljana und 2002 gegen Telekom Veszprem.

Mit vier Triumphen in der Domstadt ist der FC Barcelona alleiniger "Köln-König", der THW Kiel kommt auf drei Titelgewinne am Rhein. Beim Blick in die Historie findet sich der Name FC Barcelona unterdessen in der Siegerliste der seit 1994 ausgetragenen EHF Champions League sowie dem Europapokal der Landesmeister als Vorgänger-Wettbewerb bereits elf Mal.

Der VfL Gummersbach folgt mit fünf Siegen, vor dem THW Kiel und nun auch dem SC Magdeburg mit jeweils vier sowie Ciudad Real und SKA Minsk mit je drei Siegen. In der Nationenwertung führt noch Deutschland mit 21 Titelgewinnen, davon vier Siege für die DDR.

Neben dem SCM konnten auch der SC DHfK Leipzig (1966) und der ASK Vorwärts Frankfurt/Oder (1975) gewinnen. Vor der Wiedervereinigung holten neben Gummersbach auch Frisch Auf Göppingen (1960, 1962) und der TV Großwallstadt (1979, 1980) den Titel. In Köln konnten auch der HSV Hamburg (2013) und die SG Flensburg-Handewitt (2014) triumphieren.

chs

Mehrfachsieger EHF Champions League Frauen

Team Titel Jahre FC Barcelona 11 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011, 2015, 2021, 2022 VfL Gummersbach 5 1967, 1970, 1971, 1974, 1983 THW Kiel 4 2007, 2010, 2012, 2020 SC Magdeburg 4 1978, 1981, 2002, 2023 BM Ciudad Real 3 2006, 2008, 2009 SKA Minsk 3 1987, 1989, 1990 RK Zagreb 2 1992, 1993 Dukla Prag 2 1963, 1984 Steaua Bukarest 2 1968, 1977 Frisch Auf Göppingen 2 1960, 1962 Metaloplastika Sabac 2 1985, 1986 TV Großwallstadt 2 1979, 1980 Montpellier HB 2 2003, 2018 RK Vardar Skopje 2 2017, 2019

Sieger und Finals in EHF Champions League Frauen (Europokal der Landesmeister)