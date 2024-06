Historie von Champions League und Landesmeister-Pokal der Frauen mit Siegerliste und allen Finals

Am heutigen Sonntag stehen sich Györi Audi ETO und die SG BBM Bietigheim im Endspiel der EHF Champions League gegenüber. Die Ungarinnen konnten sich am Samstag gegen das Team Esbjerg behaupten, Bietigheim hingegen Handball Metz besiegen.

Bietigheim und Györ duellierten sich schon in der Gruppenphase. Marco Wolf

In der Geschichte des Europapokals der Landesmeister sollten mehrere Clubs eine Ära prägen. Spartak Kiew aus der Ukraine konnte seine 13 Titel unter dem legendären Igor Turchin ebenfalls noch in der Ära der Sowjetunion feiern, wie Zalgiris Kaunas aus Litauen Ende der 60er Jahre. Ab Ende der 80er Jahre startete dann die Ära von Hypo Niederösterreich, der bis zum Jahr 2000 acht Mal triumphierte, darunter auch in der Premierensaison als Champions League.

Anfang der 2000er Jahre konnten dann zwei Klubs aus Dänemark mit Slagelse und Viborg sowie Krim Ljubljana mehrfach den Titel holen. Györi Audi ETO arbeitete sich dann in die Spitze vor, konnte mit dem Wechsel zum Format als Final4 gleich fünf von zehn Titeln holen. Zuletzt ging der Titel allerdings auch dreimal an die Vipers Kristiansand aus Norwegen.

Schaut man auf die Nationen, dann führt die Sowjetunion mit insgesamt 16 Titeln historisch, Österreich ist mit acht Titeln noch knapp vor Ungarn und Dänemark (je 7).

Deutsche Teams konnten viermal den Pokal gewinnen, allesamt noch zu Zeiten der DDR gingen Titel an den HC Leipzig (1966, 1974) und den Berliner TSC (1978), 1991 gewann mit dem TV Lützellinden aus Giessen dann letztmalig eine deutsche Mannschaft. Leipzig erreichte auch noch 1967, 1970 und 1977 das Finale, Bayer Leverkusen stand 1984 im Endspiel und Lützellinden nopch einmal 1992.

chs

Mehrfachsieger EHF Champions League Frauen

Team Titel Jahre Spartak Kiew 13 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988 Hypo Niederösterreich 8 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2000 Györi Audi ETO KC 5 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 Radnicki Belgrad 3 1976, 1980, 1984 Viborg HK3 2006, 2009, 2010 Zalgiris Kaunas 3 2021, 2022, 2023 HC Leipzig 2 1966, 1974 Krim Ljubljana 2 2001, 2003 ZRK Buducnost Podgorica 2 2012, 2015

Sieger und Finals in EHF Champions League Frauen (Europokal der Landesmeister)